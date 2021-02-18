Никита Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России

По мнению кинематографиста, в стране надо вернуть статью о лишении гражданства, чтобы бороться с людьми, протестующими против беззакония путем призывов к введению санкций: «Коррупция есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны».
Михалков сразу же оговорился, что «применение этой статьи не должно привести к злоупотреблениям», а также к подавлению инакомыслия.«Мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны».
Михалков вспомнил о философском пароходе — собирательном названии двух рейсов, которые перевезли из Петрограда в Штеттин более 160 представителей интеллигенции, высланных из страны.
«Они потеряли физически Родину, но создали величайшую эмигрантскую литературу. И Бунин, и Шмелев, и Ильин и так далее».
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