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Михаил Боярский попал в больницу

18 февраля
2021 год

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18 февраля 2021
16 февраля народный артист России Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на жену актера Ларису Луппиан.

Михаил Боярский попал в больницу

Боярского госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ. У него подозревали пневмонию, однако экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус. Супруга Боярского сообщила, что еще 15 февраля актер почувствовал себя плохо, тогда она вызвала ему скорую помощь.

«У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что с ним».

Позже Михаилу Боярскому стало легче и он попросил забрать его из больницы домой. Об этом рассказала его двоюродная сестра.

«Я с ним говорила сегодня по телефону, у него все нормально, чувствует себя хорошо и уже просится домой. Надеемся, скоро его выпишут».

В конечном счете Боярского выписали из больницы. Об этом его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский, сообщил в своем инстаграме. Он также добавил, что уже 18 февраля Боярский сыграет в вечернем спектакле в Театре имени Ленсовета.

«Дорогие друзья, я хочу обратиться ко всем, кто переживал за здоровье отца. Михаил Сергеевич едет домой, он выписан из больницы. Его здоровью и жизни ничего не угрожает. Чувствует себя прекрасно».
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