Звёзд «Мандалорца» заставляют извиняться за прошлые ошибки

Актриса Джина Карано
, которая была уволена из сериала «Мандалорец»
, обвинила студию Disney в попытке заставить ее извиниться за шутку в соцсетях. Об этом пишет издание IndieWire
.
Джина сообщила, что руководство принадлежащей Disney студии Lucasfilm пыталось принудить ее опубликовать подготовленное обращение с извинениями.
«Ранее, в прошлом году, еще до выхода «Мандалорца», они хотели, чтобы я использовала их точные слова в извинениях по поводу использования местоимений. Я отказалась и вместо этого выпустила собственное обращение. Я объяснила, что не хотела высмеивать трансгендерное сообщество и просто привлекла внимание к тому, как общество насильственно вынуждает людей указывать местоимения в своих аккаунтах».
Карано подчеркнула, что руководству Lucasfilm не понравилось то, что она не выполнила их требований, из-за чего ее не стали использовать в рекламной кампании продолжения «Мандалорца», а также отказали прессе в интервью с ней. Актриса объяснила, почему согласилась с жесткими условиями, которые выставила ей студия.
«Это было душераздирающе, но я не хотела что-то испортить тем, кто много усилий вложил в этот проект, поэтому согласилась с этим решением».
Артистка добавила, что это был последний раз, когда руководство студии просило ее опубликовать какие-либо извинения. Когда произошел скандал из-за ее поста, в котором она сравнила критику американских республиканцев с гонениями на евреев в нацистской Германии, Карано узнала о собственном увольнении из соцсетей.
Однако Джина не единственная звезда сериала, которой припомнили «ошибки». Фанаты сериала раскритиковали сравнение США с нацистской Германией. Они начали оставлять комментарии под старым постом Педро Паскаля
, исполняющего в шоу главную роль.
В 2018 году актер опубликовал в своём аккаунте в твиттере картинку, на которой были запечатлены дети за колючей проволокой. Подпись гласила: «Германия, 1944 год»
. В нижней части изображения была помещена ещё одна фотография с детьми с надписью «США, 2018 год»
.
Фолловеры указали артисту на то, что второй снимок был сделан не в Америке, а в Пакистане. Также они обвинили студию Disney в лицемерии, напомнив, что за подобное сравнение она уже лишила работы актрису Джину Карано.
«Если Джину Карано за такое увольняют, а тебя нет, разве это не патриархальные привилегии»? «Теперь придется уволить настоящего мандалорца. Будьте последовательными, Disney».
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