Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Звёзд «Мандалорца» заставляют извиняться за прошлые ошибки

18 февраля
2021 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2021
Актриса Джина Карано, которая была уволена из сериала «Мандалорец», обвинила студию Disney в попытке заставить ее извиниться за шутку в соцсетях. Об этом пишет издание IndieWire.

Звёзд «Мандалорца» заставляют извиняться за прошлые ошибки

Джина сообщила, что руководство принадлежащей Disney студии Lucasfilm пыталось принудить ее опубликовать подготовленное обращение с извинениями.

«Ранее, в прошлом году, еще до выхода «Мандалорца», они хотели, чтобы я использовала их точные слова в извинениях по поводу использования местоимений. Я отказалась и вместо этого выпустила собственное обращение. Я объяснила, что не хотела высмеивать трансгендерное сообщество и просто привлекла внимание к тому, как общество насильственно вынуждает людей указывать местоимения в своих аккаунтах».

Карано подчеркнула, что руководству Lucasfilm не понравилось то, что она не выполнила их требований, из-за чего ее не стали использовать в рекламной кампании продолжения «Мандалорца», а также отказали прессе в интервью с ней. Актриса объяснила, почему согласилась с жесткими условиями, которые выставила ей студия.

«Это было душераздирающе, но я не хотела что-то испортить тем, кто много усилий вложил в этот проект, поэтому согласилась с этим решением».

Артистка добавила, что это был последний раз, когда руководство студии просило ее опубликовать какие-либо извинения. Когда произошел скандал из-за ее поста, в котором она сравнила критику американских республиканцев с гонениями на евреев в нацистской Германии, Карано узнала о собственном увольнении из соцсетей.

Однако Джина не единственная звезда сериала, которой припомнили «ошибки». Фанаты сериала раскритиковали сравнение США с нацистской Германией. Они начали оставлять комментарии под старым постом Педро Паскаля, исполняющего в шоу главную роль.

Звёзд «Мандалорца» заставляют извиняться за прошлые ошибки

В 2018 году актер опубликовал в своём аккаунте в твиттере картинку, на которой были запечатлены дети за колючей проволокой. Подпись гласила: «Германия, 1944 год». В нижней части изображения была помещена ещё одна фотография с детьми с надписью «США, 2018 год».

Фолловеры указали артисту на то, что второй снимок был сделан не в Америке, а в Пакистане. Также они обвинили студию Disney в лицемерии, напомнив, что за подобное сравнение она уже лишила работы актрису Джину Карано.

«Если Джину Карано за такое увольняют, а тебя нет, разве это не патриархальные привилегии»? «Теперь придется уволить настоящего мандалорца. Будьте последовательными, Disney».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джину Карано уволили из сериала «Мандалорец» за высказывания в соцсетях
Константин Богомолов раскритиковал западные ценности и сравнил жителей Европы и США с нацистами
Поиск по меткам
конфликт
персоны
Джина КараноПедро Паскаль
фильмы
Мандалорец

фотографии >>
Звёзд «Мандалорца» заставляют извиняться за прошлые ошибки фотографии
Звёзд «Мандалорца» заставляют извиняться за прошлые ошибки фотографии
Звёзд «Мандалорца» заставляют извиняться за прошлые ошибки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Мягков
18 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Мягков.
Лариса Кичанова
16 февраля ушла из жизни актриса Лариса Кичанова.
Олег Валкман
13 февраля ушёл из жизни актёр Олег Валкман.

День рождения >>

Константин Григорьев
Алла Клюка
Замира Колхиева
Алексей Осипов (II)
Гурам Пирцхалава
Николай Римский
Ёла Санько
Тимофей Фёдоров
Игорь Юртаев
Жан-Клод Дрейфус
Джордж Кеннеди
Доминика Осталовская
Грета Скакки
Джон Траволта
Хьюго Хаас
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Аферистка
комедия, криминальный фильм
США, 2020
Необратимость
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2002
Персона
детектив, драма, триллер
Швеция, 1966
Хищники
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Дочь тьмы
мистика, триллер
Россия, 2020
Поворот не туда: Наследие
триллер, фильм ужасов
Германия, США, 2021
Спаситель
боевик, триллер
США, Марокко, 2020
Рыцари справедливости
комедия, криминальный фильм
Дания, Швеция, 2020
Спасите Колю!
комедия
Россия, 2021
Дерево желаний
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2019
Конёк-горбунок
детский фильм, приключения, сказка, экранизация
Россия, 2021
Мавританец
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен