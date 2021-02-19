«Это противно!»: Анастасия Вертинская о современном телевидении и уходе из профессии

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В поисках стиля: Филипп Киркоров, Елизавета Боярская и Елена Летучая

Актрисе довелось работать с легендами театра и кино

Евгения Добровольская рассказала о травле со стороны примадонн МХАТа

19 февраля

«И правильно, что мы разошлись»: Анастасия Вертинская о разводе с Никитой Михалковым

А также об Александре Вертинском и душевном равновесии