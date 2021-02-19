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«И правильно, что мы разошлись»: Анастасия Вертинская о разводе с Никитой Михалковым

19 февраля
2021 год

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19 февраля 2021
Первым мужем Анастасии Вертинской стал Никита Михалков - артисты поженились в 1966 году, когда обоим было чуть за 20. Несмотря на то, что брак продлился всего три года, Вертинская всегда с теплотой вспоминает свои отношения с режиссёром и считает, что разрыв был неизбежен в силу несовместимости характеров. О невозможности быть счастливой в браке Анастасия Александровна рассказала в интервью изданию «Собеседник».

«И правильно, что мы разошлись»: Анастасия Вертинская о разводе с Никитой Михалковым

О невозможности быть счастливой в браке и о разводе с Михалковым

«Один мужчина, который в свое время за мной ухаживал, сказал: «Мне в тебе не хватает стервозности». Я рассмеялась. Спрашиваю: «Скажи, пожалуйста, а что такое роковая женщина?» Он стал описывать какую-то с черной бровью, с горящим взором. Да ничего подобного! Роковая женщина – это Манон Леско. Вот она идёт, а кругом жертвы. Почему она уходит от мужчины? Ей же было только что хорошо. Но она в дороге, ей нужно дальше идти. Может быть, это моё качество не давало мне возможности быть счастливой в браке. Не потому, что я была какой-то не такой. Просто я всегда была в дороге, всегда куда-то стремилась. Многие видят в идеальном браке маниловщину. Когда муж и жена вступают в мещанский сговор: «А давай никому не скажем, что мы купили тумбочку». Но это не моя стихия, я до сих пор не приспособлена для этого. Взять, например, брак с Никитой Михалковым. Я очень его любила, но была совершенно одержима своей профессией. Не знаю почему, но фанатично любила свою работу. Я готова была перенести все невзгоды. Снималась в массовках, получая копейки. На этот алтарь могла положить все. А ему нужна была совершенно другая женщина. И правильно, что мы разошлись! Два таких сильных человека не могут жить вместе. Но наши отношения прошли проверку временем и стали очень теплыми и дружескими».

«И правильно, что мы разошлись»: Анастасия Вертинская о разводе с Никитой Михалковым

О «Бесогоне ТВ»

«Никита Сергеевич никогда не был моим сподвижником. В некоторых вещах я могу понять тех людей, кого коробит то, что он делает. А в чем-то я с ним согласна».

Об Александре Вертинском

«В конце своей жизни он пришёл к большому разочарованию. Он видел, что его идеализм рухнул. Ведь, как и многие русские интеллигенты начала XX века, Вертинский был идеалистом. Как Набоков, который в эмиграции вспоминал Родину, каждую травинку, колосинку, бабочку, которую он помнил с детства, и эта ностальгия сделала из него великого мастера. Этот микромир, который он вывез с собой из России, оказался огромным. Так было и у Александра Николаевича. Он же был невероятным патриотом, но и у него была своя доля заблуждения. Это не значит, что все оскотинивал, поняв, что заблуждался, он не изрыгал свой негатив. Вообще, папа не хотел и не умел приспосабливаться к власти. Он (и я потом) не вступил в партию, хотя ему, я так полагаю, предлагали. Не заискивал перед сильными мира сего. Был чистым и порядочным человеком».

«И правильно, что мы разошлись»: Анастасия Вертинская о разводе с Никитой Михалковым
фото: Александр Вертинский

О способах сохранения душевного равновесия

«Есть вещи, которые разрушают любого человека: алчность, ревность, зависть. А ведь, как правило, эти чувства человек испытывает намного чаще, чем, скажем, прилив доброты. Вот что с вами чаще случается: вы улыбаетесь какой-нибудь собачке, радуетесь удачно сказанному слову или расстраиваетесь из-за того, что вас толкнули в метро, нахамили в магазине? И в таких ситуациях надо просто уметь поворачиваться спиной! Иначе вы разрушите себя, привяжетесь к этим страстям. Мне в свое время эта наука стоила огромных усилий. Но меня это воспитало… Вот, например, я влюблена. Мой мужчина тоже влюблен в меня, я в этом уверена. Но почему-то в какой-то момент он при мне начинает кокетничать с другой девушкой, целовать ей ручки. Что должно происходить со мной? Конечно, я должна вспыхнуть, но не показать виду при всех, а когда мы останемся одни, надо наорать и съесть его. Но я научилась реагировать иначе. Я из последних сил заставляю себя повернуться ко всему происходящему спиной. И успокаиваюсь. Никто меня этому не учил, просто я сама поняла это. В результате пребываю в счастливом неведении относительно многого, что могло бы меня ранить. Я никогда не соглашаюсь, чтобы мне передавали, что люди плохого говорят обо мне. Бывает, встречаешь человека, который тебя ненавидит, а ты ведь этого не знаешь, улыбаешься ему, здороваешься – он обескуражен. Так лучше жить, понимаете? Практичнее. Сейчас понимаю: главное – что я выстояла. Ни в личной жизни, ни в искусстве я не разменяла себя. Осталась сильным, независимым человеком. Для меня это важно! Грехи, как известно, тянут вниз».
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«И правильно, что мы разошлись»: Анастасия Вертинская о разводе с Никитой Михалковым фотографии
«И правильно, что мы разошлись»: Анастасия Вертинская о разводе с Никитой Михалковым фотографии
«И правильно, что мы разошлись»: Анастасия Вертинская о разводе с Никитой Михалковым фотографии
«И правильно, что мы разошлись»: Анастасия Вертинская о разводе с Никитой Михалковым фотографии
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