Евгения Добровольская рассказала о травле со стороны примадонн МХАТа

«Не скажу, что у меня был какой-то режим благоприятствования в театре, потому что я застала таких великих женщин как Татьяна Лаврова, Ия Саввина, Анастасия Вознесенская. Не скажу, что они были добрыми по отношению ко мне. Татьяна Евгеньевна просто любила тушить об меня сигареты и скидывать на меня пепел. Что она только не делала. Парики с меня снимала на Чайке. После сериала «Королева Марго» мне надо было сбрить волосы, вытравленные этой белой краской. И не на чем парику держаться - лысая голова. И Татьяна Евгеньевна вдруг обнимает меня, и я чувствую, как мой парик ползёт. Ползёт и ползёт. Ну я ей сказала, что я сейчас сделаю, если она не остановится. Что я сейчас всё сниму, и дальше вы будете играть в спектакле, в котором на вас никто не посмотрит.
фото: Татьяна Лаврова
Они, все наши женщины, очень не любили, что я со своими волосами играю. Потому что они все играли в париках, и считали, что я их разбиваю. Я играла практически без грима и со своими волосами, такая Нина Заречная. Им это очень не нравилось. Они на меня всё время писали какие-то докладные и письма».
Об Олеге Ефремове
«От него невозможно было уйти, он был лидер безусловный. Когда он что-то говорил или показывал, хотелось остаться и заниматься театром бесконечно. Он был демократ. Он выслушивал всё. У нас же были общие сборы, причём не общие сборы артистов, а всего театра, когда сидели монтировщики, уборщики, помрежи - и все имели право говорить. У нас же даже постановки принимались голосованием. То есть будем ли мы ставить эту пьесу или не будем. И это работало очень хорошо.
фото: Олег Ефремов
Но самое смешное было, когда он ставил пьесу Гельмана «Мишин юбилей»: вся труппа проголосовала против, а он сказал «Нет, нужно». И даже когда Олег Николаевич умирал, он уже ходил с аппаратом, через который дышал (у него рак лёгких был), он ходил репетировал. У нас в театре всё время включали трансляцию. Ты из любой гримерки слышал его голос. Шли репетиции, и ты знал, что он дышит, работает, в процессе».
О желании работать с Кириллом Серебренниковым
«Все мои работы во МХАТе, которые мне очень нравились и которые хотелось бежать играть - это работы у Кирилла Серебренникова. То есть, с первой работы как он пришёл: «Мещане», потом «Господа Головлёвы», «Лес». Это всё было совершенно замечательно. Он пришёл в начале правления Олега Павловича Табакова, когда Олег Павлович стал приглашать режиссёров. И Кирилл уже был известен в Москве, он уже поставил Пластилин. Кирилл заразил собой весь театр. [Он показал,] что все могут работать. Может работать забытый богом мхатовский оркестр, который получает зарплату и ничего не делает. Кирилл их всех вытащил, и они играли и на гитарах и на контрабасах, все занимались делом. Он пригласил Киру Николаевную Головко принять участие в его спектаклях. Она сначала отказывалась, но это было великое возвращение Киры Головко на сцену. Это грандиозно.
фото: Кому на Руси жить хорошо
Его взгляд совершенно необыкновенный. Потом он стал ставить оперы, музыкальные спектакли. Кирилл такой человек, который умеет дружить, даже не находясь в непосредственной близости. Я всегда знаю, что он протянет мне руку помощи, если что, поможет мне советом. Он конечно острый на язык, но я знаю, что в глубине души он меня любит. Мне очень интересно с Кириллом, потому что у него такие образы и задачи…Хочется в этом участвовать, хочется в этом быть. Хочется быть в этой ауре энергии, таланта и искусства».
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