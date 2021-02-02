«На карантине я штопал детские вещи, а также платье моей жены»: Джордж Клуни о новых хобби

Джордж Клуни
в своем недавнем интервью изданию AARP
поделился некоторыми интересными подробностями семейной жизни.
Голливудский актер вспомнил, как именно они с Амаль выбирали имена для своих детей. Изначально они с женой и вовсе не хотели иметь детей
. Позже Джордж признался, что они не стремились следовать тренду на необычные имена для малышей — и на это у них были свои причины.
«Я не хотел, чтобы у наших детей были странные имена. У них и так будет достаточно неприятностей в жизни. Быть ребенком известного и успешного человека — тяжелое бремя».
Джордж признался, что всю жизнь испытывает страсть к написанию писем от руки и отправляет их своей жене Амаль. По словам актера, от этой романтической традиции они с женой не отказались даже в условиях пандемии, когда круглосуточно находились вместе.
«Даже в локдаун я обязательно писал ей письмо и клал его на стол, а она писала ответное и оставляла его под подушкой».
Джордж Клуни также рассказал, какой необычный навык развивал у себя в условиях самоизоляции.
«На карантине я штопал детские вещи, а также платье моей жены, которое уже рвалось несколько раз. Я долгое время был холостяком и мало зарабатывал, поэтому был вынужден сам научиться чинить себе вещи. Если бы я оказался на острове и мне бы пришлось выбрать кого-то, кто бы помог мне выжить, я бы выбрал себя! Задайте этот вопрос моим друзьям: они тоже выберут меня. Я мастер на все руки».
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