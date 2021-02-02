«Я все время бросаю ему вызов»: Холли Берри о воспитании сына

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«На карантине я штопал детские вещи, а также платье моей жены»: Джордж Клуни о новых хобби

Арми Хаммер потерял ещё одну главную роль из-за обвинений в каннибализме

31 января

Памела Андерсон разрушила семью своего телохранителя и вышла за него замуж

Этот брак стал для актрисы шестым