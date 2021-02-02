«Я все время бросаю ему вызов»: Холли Берри о воспитании сына

Холли Берри
нечасто говорит с журналистами на личные темы, однако сделала исключение во время недавней виртуальной конференции в рамках ежегодного фестиваля независимого кино «Сандэнс». В беседе с журналистами она рассказала о принципах, которых придерживается в воспитании своих детей.
Берри призналась, что много говорит с сыном о важности гендерного равенства в обществе.
«Я поняла, в чем заключается моя задача в его воспитании. Если мы хотим иметь другое будущее, то должны начать с себя. С того момента, как сыну исполнилось пять лет, я вела с ним разговоры о различиях между девочками и мальчиками. Я прямо видела, как общество обучило его ставить себя выше девочек. Я должна была сломить эти установки и дать ему другие перспективы. Мне надо было бросить ему вызов, попросить его разобраться, откуда это все подсознательно в нем берется».
Холли Берри призналась, что их беседы с сыном дают свои плоды. При этом Берри постоянно проверяет, насколько хорошо ребенок усвоил сказанное ей.
«Поскольку мы постоянно ведем с сыном эти разговоры, могу с уверенностью сказать, что он вырастет человеком, рефлексирующим на эту тему. Он будет непреклонен в этом вопросе — это больше, чем просто принятие. Я все время бросаю ему вызов. Например, спрашиваю: «Почему этот цвет принято считать девчачьим?»
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