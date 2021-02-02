«Мои дети сказали нам: «Вы нас бросаете!»: Мила Кунис о долгожданных съемках во время карантина

Мила Кунис
дала редкое интервью изданию «Today»
, в котором рассказала о своей семейной жизни во время карантина.
Мила вспомнила о съемках для рекламы Суперкубка.
«Каждый раз, когда мне предлагали рекламу Суперкубка, то это всегда было про героиню, которая должна была быть едва одета на экране, а этот сценарий показался нам забавным. Кроме того, тогда был карантин, и мы сидели с нашими детьми дома уже 9—12 месяцев на тот момент, и я подумала: «Два дня, детка! Два выходных!». Так что мы сразу решили: «Мы сделаем это!». Я ненавижу так говорить, но мы просто думали: «Свобода!». Это было потрясающе!»
Мила также призналась, что еще никогда не испытывала такого радостного волнения, просыпаясь в пять утра, чтобы сказать детям, что собирается на работу.
«Я очень сильно люблю своих детей! Очень сильно! Но я буквально выскочила из дома. Мои дети сказали нам: «Вы нас бросаете!», но я подумала: «Расслабься».
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