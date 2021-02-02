Эван Рейчел Вуд рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона

Звезда сериала «Мир Дикого Запада
» Эван Рэйчел Вуд
заявила, что стала жертвой насилия со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона
. Она в подробностях описала это в своем инстаграме
.
«Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасающе обращался со мной на протяжении нескольких лет».
Актриса отметила, бывший бойфренд «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению
», но она больше «не собирается жить в страхе возмездия, клеветы в свой адрес и шантажа»
. Она также добавила, что намерена разоблачить музыканта.
«Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного мужчину и призвать к ответу компании, которые дают ему работу, прежде, чем он разрушит больше жизней».
В 2016 году Вуд рассказала, что дважды подверглась сексуальному насилию
, однако отказалась назвать имена причастных
. С Мэнсоном Эван встречалась с 2007-го по 2010 год.
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