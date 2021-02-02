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Эван Рейчел Вуд рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона

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2 февраля 2021
Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона. Она в подробностях описала это в своем инстаграме.

Эван Рейчел Вуд рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона

«Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасающе обращался со мной на протяжении нескольких лет».

Актриса отметила, бывший бойфренд «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению», но она больше «не собирается жить в страхе возмездия, клеветы в свой адрес и шантажа». Она также добавила, что намерена разоблачить музыканта.

«Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного мужчину и призвать к ответу компании, которые дают ему работу, прежде, чем он разрушит больше жизней».

В 2016 году Вуд рассказала, что дважды подверглась сексуальному насилию, однако отказалась назвать имена причастных. С Мэнсоном Эван встречалась с 2007-го по 2010 год.
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Эван Рейчел Вуд рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона фотографии
Эван Рейчел Вуд рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона фотографии
Эван Рейчел Вуд рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона фотографии
Эван Рейчел Вуд рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона фотографии
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