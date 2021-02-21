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«На выпускном меня ударил одноклассник по лицу»: Саша Бортич о травле в школе

21 февраля
2021 год

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21 февраля 2021
26-летняя Саша Бортич является попечителем фонда Шалаш, который помогает детям, родителям и учителям справляться с детской агрессией. Сама Саша, как и любой среднестатистический человек, прошедший боевое крещение средней образовательной школой, столкнулась в школе с травлей и агрессией. В интервью Юрию Дудю актриса рассказала о том, как одноклассники вынуждали её драться, стыдили за дерзость и распускали руки.

«На выпускном меня ударил одноклассник по лицу»: Саша Бортич о травле в школе

«Меня буллили за длинный язык. Я действительно была дерзкая, но я не могу сказать, что я напрашивалась и получала. Я просто каталась на скейте, ходила в рок-футболках, я на полном серьезе спорила со своими одноклассниками, которые говорили: «Ты тупая, потому что ты читаешь книги». Железная логика.

Жести, как в сериале «Школа», не было, но у меня была одна очень неприятная история с дракой. Меня практически отвели туда, все смотрели, а я только и говорила, что не хочу драться. Какая-то девочка пришла со мной разбираться. Все смотрели, никто ничего не сделал. снимали на телефоны. Я стояла и говорила, что не хочу драться. Это очень неприятный эпизод, если честно.

На выпускном меня ударил одноклассник по лицу. Просто дал мне затрещину тыльной стороной ладони. Он очень сильно меня не любил. Была девочка, которая раньше с ним встречалась. Потом они расстались, после чего мы с ней подружились за лето. Она страдала, у них какие-то страсти были. Потом они опять начали встречаться, и его бесило всё это время, что она дружит со мной. И они вместе начали меня буллить, унижать. Например, на ОБЖ я читала какой-то доклад, и он поднимает руку и начинает задавать глупые вопросы про картошку. Потому что я из Беларуси.

А на выпускной я вообще не хотела идти, меня мама убедила. Я очень красиво выглядела, мама мне помогла нарядиться. Я там что-то сидела, слушала выступающую группу, но потом словила какой-то момент и пошла со всеми танцевать. Расслабилась. Там была эта девочка, я начала с ней танцевать. И тут я вижу, как он к ней подходит, разворачивает к себе, и говорит: «Не надо с Бортич тусоваться». И я ему говорю: «Эй, ну ты чего?» И он просто разворачивается [и ударяет меня]. Это было больно, у меня слетели ресницы накладные с глаз. Угадай, где он работает сейчас. В полиции, да. Было смешно, когда я узнала. Причём, несколько лет про него ходили другие совершенно слухи. Ну там, наркотики, что-то такое. Но там не очень успешно. А потом он нашёл призвание своё».

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«На выпускном меня ударил одноклассник по лицу»: Саша Бортич о травле в школе фотографии
«На выпускном меня ударил одноклассник по лицу»: Саша Бортич о травле в школе фотографии
«На выпускном меня ударил одноклассник по лицу»: Саша Бортич о травле в школе фотографии
«На выпускном меня ударил одноклассник по лицу»: Саша Бортич о травле в школе фотографии
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