«Я не хочу оправдываться»: Саша Бортич о бизнесе мужа и финансовой независимости от свёкра-депутата

Саша Бортич стала гостьей свежего выпуска шоу Юрия Дудя, в котором рассказала о своём муже и сыне. Муж Саши - бизнесмен Евгений Савельев, сын депутата Законодательного собрания Свердловской области, основателя инвестиционной компании AVS Group и члена партии «Единая Россия» Валерия Савельева. Политически активная Саша в последнее время часто слышит вопрос об отношениях с отчимом. Дудь не стал исключением и припомнил Саше не только свёкра, но и тот факт, что её муж Евгений работал когда-то в Администрации президента РФ.
«Я не знаю, что он там делал. Да, мы это обсуждали. Я лучше не буду ничего говорить. Если Женя захочет, он сам это расскажет. Странно мне делать это за него. Но, мне кажется, самое красноречивое — то, что он оттуда ушел. Не смог», - парировала Саша.
О финансовой независимости Евгения от отца Саша говорит уже не в первом интервью: «Когда вы только-только познакомились, у вас первые свидания, это не самая лучшая тема для обсуждения. Но когда прошло немного времени, очень быстро стало видно и понятно, что чувак с самого начала всё делал сам. Я не очень хочу оправдываться, но я в этом не сомневаюсь. Именно поэтому я им так восхищаюсь. Он очень умный, невероятно волевой и целеустремленный. Я думаю, если он, например, захочет в космос полететь, он это сделает.
У него классный бизнес, он сам его построил. Основное его дело — это ораторская школа «Король говорит». Был еще один бизнес, связанный с парфюмерией, но его больше нет. Женя придумал школу, потому что не мог найти то, что его устраивало. Когда он открывал школу, он набрал очень крутых преподавателей, и его подход отлично сработал. И сейчас это вроде бы самая крупная ораторская школа в России».
Что касается свёкра, артистка резонно заметила, что живёт в браке не с ним, а с его сыном: «Мы видимся, когда приезжаем в Екатеринбург. Ездим к ним в гости. Меня никогда не смущали факты его биографии. Почему меня это должно смущать? Я же живу с Женей, а не с его папой. Я встретила человека, я его люблю, и мы вместе живем. При чем тут это? Я это уже не первый раз слышу, но какие могут быть ко мне вопросы, я не очень понимаю».
Летом у Саши родился сын. Актриса призналась, что не планировала ребёнка, но очень порадовалась новости о беременности. «Я не планировала ребенка, но когда поняла, что это оно, то безумно обрадовалась. Я ни секунды не боялась и не переживала за то, как отреагирует Женя. Это лучше всего говорит о том, в какой ситуации мы находились.
Жалко, что из-за беременности меня сняли с роли у Алексея Германа в фильме «Воздух» про лётчиц. Было бы очень интересно поработать с таким режиссером и сделать что-то совсем другое. Мне это очень важно. Герман — другой, и это интересно. Но я же в итоге снялась у него в другом проекте. Они написали другую камерную историю, и он пригласил меня на роль. Мне было так приятно. И это было великолепно и необыкновенно».
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