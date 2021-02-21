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«Очень много духовной проституции»: Катерина Шпица о женщинах, обвинивших Харви Вайнштейна

21 февраля
2021 год

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21 февраля 2021
Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна в 2017-м прогремел на весь мир. Около 40 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. В итоге продюсер был приговорен к 23 годам лишения свободы. Скандал получил большую огласку – многие поддержали женщин, которые терпели домогательства Вайнштейна, но были и те, кто воспринял эту ситуацию по-другому. На днях российская актриса Катерина Шпица в интервью с журналистом Антоном Красовским выразила свое мнение по поводу секс-скандала в Голливуде.

«Очень много духовной проституции»: Катерина Шпица о женщинах, обвинивших Харви Вайнштейна

«В том, что касается харассмента, очень много духовной проституции, а может быть, еще прямой и физической. Безусловно, какие-то неприятные вещи могли быть. В конце концов, мужчины домогаются и насилуют женщин на протяжении всей истории, это не ново», — сказала Катерина.

Актриса считает, что среди «жертв» были и те актрисы, которые терпели приставания продюсера сознательно - из-за выгоды. «Если взять статистический срез, то наверняка там, среди этих женщин, были те, к кому он грязно, непорядочно приставал, а были те, кому эти приставания оказались выгодны. И они осознанно пошли на такую сделку: «Да, почему бы и нет, я потерплю эти приставания. Может, ограничимся какими-то нежёсткими видами секса — и это будет нужное, пускай и не очень приятное знакомство. Чисто физиологически. Оно мне потом пригодится».

По мнению Катерины, некоторые женщины могли присоединиться к травле продюсера, чтобы «хайпануть» и получить выгоду из этой ситуации. «Может быть, решили присоединиться, возможно, хайпануть и словить волну травли — и получить воздаяние моральное», — отметила актриса. Катерина отметила, что ни в коем случае не оправдывает насилие, но учитывает тот факт, что ситуации бывают разные.
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«Очень много духовной проституции»: Катерина Шпица о женщинах, обвинивших Харви Вайнштейна фотографии
«Очень много духовной проституции»: Катерина Шпица о женщинах, обвинивших Харви Вайнштейна фотографии
«Очень много духовной проституции»: Катерина Шпица о женщинах, обвинивших Харви Вайнштейна фотографии
«Очень много духовной проституции»: Катерина Шпица о женщинах, обвинивших Харви Вайнштейна фотографии
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