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Памела Андерсон рассказала о новом муже, не вылезая из супружеского ложа

21 февраля
2021 год

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21 февраля 2021
53-летняя Памела Андерсон шокировала ведущую и зрителей утреннего шоу. Актриса подключилась по видеосвязи и дала довольно откровенное интервью о семейной жизни прямо из своего супружеского ложа. Памела рассказывала о своем новом муже, лёжа с ним в обнимку в кровати.

Памела Андерсон рассказала о новом муже, не вылезая из супружеского ложа

В конце января неутомимая Андерсон снова вышла замуж. Шестым избранником актрисы стал её 40-летний телохранитель Дэн Хейхерст, которого актриса увела из семьи. В беседе с журналистами актриса призналась, что оказалась именно там, где хотела — в объятиях человека, который ее искренне любит. Но никто из зрителей не ожидал, что увидит Памелу буквально в его объятиях, в постели. Они были возмущены происходящим, ведь некоторые смотрели программу вместе с детьми.

В самом интервью Памела ничего шокирующего не сказала. Она лишь еще раз поведала историю знакомства со своим новым мужем Дэном. Сейчас они вместе живут на острове Ванкувер в доме, который раньше принадлежал её бабушке с дедушкой. Именно здесь сыграли свадьбу родители актрисы. «Он работал на меня и застрял тут, когда всё началось. Точнее, мы застряли вместе. И тут мы сблизились. Наверное, это место – особенно счастливое», - отметила Памела. По словам актрисы, она наконец-то заполучила «настоящего мужчину» с золотыми руками.
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Памела Андерсон рассказала о новом муже, не вылезая из супружеского ложа фотографии
Памела Андерсон рассказала о новом муже, не вылезая из супружеского ложа фотографии
Памела Андерсон рассказала о новом муже, не вылезая из супружеского ложа фотографии
Памела Андерсон рассказала о новом муже, не вылезая из супружеского ложа фотографии
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