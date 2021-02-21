«Он толкал меня и утверждал, что я сама упала»: Талия Барнетт объяснила, почему подала в суд на Шайю ЛаБафа

Шайя и Талия познакомились в 2018 году на съёмках фильма «Лапочка». Их роман длился меньше года, и ещё в самом начале отношений Шайя демонстрировал ненормальное поведение. Однако эти тревожные звоночки Талия смогла сынтерпретировать только задним числом.
«В начале наших отношений он, например, неоднократно любил перепрыгнуть через забор дома, в котором я жила, и оставить у двери цветы, стихи или книги. Я думала, что это очень романтично. Но это очень быстро стало меняться. Сейчас-то я понимаю, что это было самым обычным прощупыванием моих границ. Вместо того, чтобы думать о том, как это мило - цветы у двери, сейчас я думаю о том, насколько это неуместно - перелезать через ограду моего дома. Это нарушение границ и вторжение».
Когда актёр чувствовал, что его положение уязвимо, он начинал бомбардировать Талию знаками внимания: «Он посылал мне от 10 до 20 букетов в день на протяжении 10 дней. Каждый раз, когда я садилась поработать или что-нибудь посмотреть, раздавался дверной звонок, и мне приносили очередные три букета цветов. Записка (каждый раз) гласила: «Больше любви», «Больше любви», «Больше любви». Оглядываясь назад я вижу в этом агрессивную любовь».
«Сначала он вознёс меня на пьедестал, утверждал, что я восхитительная. Но всё это делалось лишь затем, чтобы потом спихнуть меня с этого пьедестала, заявить мне, что я бесполезна, критиковать и ругать меня. Самый ужасный для меня период в этих отношениях был, когда, как мне кажется, он понял, что теряет надо мной контроль. Когда я начала пытаться вырваться из этих отношений».
Отношения стали меняться, когда Талия согласилась переехать из Лондона к Шайе в Лос-Анджелес в октябре 2018 года. Ещё в подкасте Талия рассказывала о странной системе подсчёта поцелуев, которую придумал Шайя. Актёр постоянно жаловался, что она недостаточно трогает и целует его. Но никогда не уточнял, какое количество прикосновений и поцелуев в день было бы для него удовлетворительным.
«Я должна была проявлять свою привязанность и любовь к нему в виде определенного количества физических действий в сутки. Вначале это были прикосновения. Я должна была каждый раз прикасаться к нему и справляться о том, всё ли с ним в порядке? Демонстрировать свою вовлеченность и любовь таким образом. Потом он заявил, что не получает от меня достаточное количество поцелуев. Думаю, его нормой было что-то около 20 прикосновений и поцелуев в день. Я начала паниковать, когда сбивалась со счёта, и всё это в моей голове смешивалось. Я думала: «Так, уже 8 вечера, у меня осталось 3 часа, чтоб закрыть «счёт».
Если актёру мерещилось, что его возлюбленная не выполнила квоту, он часами терзал её нытьём, обвинениями и выяснениями отношений. Зачастую выбирая для этого ночное время и не давая ей спать. Талия уверена, что Шайя прекрасно понимал, что он делает и вполне осознанно подвергал её пытке лишением сна. Он будил её в районе 4 утра, предъявляя различные абсурдные обвинения. Например: «Я знаю, что ты мастурбируешь. Ты лежишь рядом со мной. Ты отвратительная. Я ухожу от тебя». Он мог пинком разбудить её и обвинить в том, что она таращится в потолок, строя в голове коварный план расставания с ним. По словам Талии, ЛаБаф требовал, чтобы она спала голышом, вне зависимости от температуры воздуха и её желаний и комфорта. «Он оправдывал это тем, что я якобы отстраняюсь, держу своё тело на расстоянии от него. Потом начинал сравнивать меня со своей бывшей и говорить, что вот она бы так не поступила».
«В конце концов, всё это превратилось в физическое насилие и газлайт. Бывали, например, случаи, когда он толкал меня и утверждал, что это я сама упала. В такие моменты я была в полном замешательстве. И думала: «Может, и правда это я упала сама».
В интервью Талия снова рассказала об эпизоде, который заставил её всерьёз задуматься о разрыве с актёром. Пара возвращалась из спа-отеля, и Шайя, разогнавшись на полную мощь, начал угрожать разбить автомобиль в случае, если не услышит от своей спутницы признание в любви и заверения в том, что она не собирается от него уходить.
«Он до такой степени нуждался в контроле надо мной, что предпочитал убить нас обоих, чем лишится его. В конце концов, он притормозил на заправочной станции. Я помню, что думала: «Всё, хорош, хватит с меня, я больше так не могу». И когда я попыталась выгрузить из машины свои сумки, он толкнул меня на машину и начал душить. И вот тогда я поняла, что мне понадобится помощь, чтобы выйти из этих отношений. Напротив нашей машины стояли трое мужчин. Они не сделали ничего. Просто наблюдали за нами. Я почувствовала себя такой одинокой. Вот почему я всё это рассказываю. Люди, подвергающиеся насилию, не должны чувствовать это одиночество.
После этих выходных я вернулась к себе домой и взглянула на своё отражение в зеркале. Одна сторона моего тела была чёрной от синяков. Я была в шоке. Вы знаете, я танцовщица. Я очень люблю своё тело. Я забочусь о нём. И я смотрела на своё тело и думала: «Когда же всё пошло не так?»
Судебный иск не был целью Талии. Первоначально певица в частном порядке (через своего адвоката) выставила актёру три требования после разрыва отношений. Он должен был справиться со своими наклонностями с помощью профессональных специалистов, пожертвовать деньги в благотворительные фонды, помогающие жертвам насилия, и, признав, что заразил Талию ЗППП, пообещать, что в будущем будет абсолютно честен со своими сексуальными партнёрами в вопросах, касающихся его полового здоровья. Однако актёр отказался выполнить эти требования, и Талия решила подать иск в суд, придав этому делу огласку. Зато Шайя, продолжая отрицать все обвинения, резко вспомнил о своих проблемах с алкоголем и агрессией и нашёл время на специалистов, от услуг которых ещё не так давно отказывался.
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