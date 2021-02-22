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Алёна Бабенко заявила, что женщины придумали феминизм ради оправдания собственных неудач

22 февраля
2021 год

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22 февраля 2021
18 февраля на большие экраны вышла комедия «Хищники», одну из главных ролей в которой сыграла Алёна Бабенко. На днях актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала о сильных и слабых сторонах своей героини.

Алёна Бабенко заявила, что женщины придумали феминизм ради оправдания собственных неудач
фото: Алена Бабенко в фильме "Хищники"

В «Хищниках» Бабенко сыграла богатую женщину, которая намерена снести гаражный кооператив. Такое положение дел не выгодно тренеру личностного роста и автору книги «Психология хищника», ведь он ставит свою машину в один из этих гаражей. В борьбе с миллионершей он использует свое же пособие.

В интервью Алёна отметила, что считает себя сильной женщиной, но не понимает представительниц феминистского движения, которые бесконечно борются за свои права.«Я не понимаю вообще это понятие. Для меня оно абсолютно искусственно придуманное женщинами ради того, чтобы оправдать какие-то свои неудачи или какие-то комплексы, например. Но только они в этом никогда не признаются, конечно, и будут двигать вперед. Потому что женщины упертые, к сожалению», - заявила Бабенко.

В фильме её героиня прощает измену. Самой Алёне понравился такой сюжетный поворот. Для неё измена – это не конец отношений или подрыв доверия, а возможность взглянуть на всё под другим углом. «Мы не берем случаи похотливых козлов, кот из дома, мыши в пляс… не этот случай. Но если случается в семье такая беда - а это беда для обоих, то это время подумать о том, что не кто-то один в этом виноват. Я, как и любая женщина, терпеть не могу все эти истории, когда много лет он живет, а на стороне у него другая семья или ещё какая-то любовница, с которой он встречается. Мне не нравится такая история», - отметила актриса.

По словам Бабенко, в её семье бывало всякое. Ей часто приходилось заниматься решением важных вопросов, потому что муж был довольно медлительным. Однако сейчас она уже намного терпимее относится к характеру супруга, и позволяет ему быть на первом месте.

«Вот я уже сейчас дошла до той стадии, когда я терпеливо жду. Во всяком случае, интересное наблюдение у меня. Поскольку я противник феминизма, сделать, как устроила природа - он первый, а ты все-таки ребро. И мне это положение больше нравится».
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Алёна Бабенко заявила, что женщины придумали феминизм ради оправдания собственных неудач фотографии
Алёна Бабенко заявила, что женщины придумали феминизм ради оправдания собственных неудач фотографии
Алёна Бабенко заявила, что женщины придумали феминизм ради оправдания собственных неудач фотографии
Алёна Бабенко заявила, что женщины придумали феминизм ради оправдания собственных неудач фотографии
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