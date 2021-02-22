Сергей Бурунов и Николай Расторгуев выпустили совместный клип

Артист Сергей Бурунов вместе с лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым выпустил клип на песню «А река течет». Душевная композиция стала официальным саундтреком к фильму «Родные», в котором Бурунов сыграл главную роль. В клип вошли самые трогательные и душещипательные моменты из «Родных». А режиссером ролика стал Жора Крыжовников, который написал сценарий к фильму.
«Родные» получились очень музыкальным фильмом. Когда Игорь Матвиенко принес песню, ради исполнения которой мой герой и едет на Грушинский фестиваль, я прослезился. Игорь Игоревич сам руководил записью и даже хвалил меня, что от такого корифея музыкальной индустрии невероятно лестно», - рассказал Сергей на своей странице в Инстаграме.
Бурунов также написал, что эта песня должна стать подарком всем зрителям ко Дню защитника Отечества.
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