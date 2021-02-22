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Никита Михалков уличил в фальши Сашу Бортич, Гошу Куценко и Павла Деревянко

22 февраля
2021 год

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22 февраля 2021
Очередной выпуск своей авторской передачи «Бесогон ТВ» Никита Сергеевич Михалков посвятил разоблачению российских артистов, которые призывают «выходить на баррикады, используя свой авторитет, свою известность, медийность» и вдохновляют на бессмысленный и беспощадный бунт доверчивое население страны. В качестве инструмента разоблачения их лицемерия и фальши Никита Сергеевич почему-то выбрал обнародование размеров их гонораров.

Никита Михалков уличил в фальши Сашу Бортич, Гошу Куценко и Павла Деревянко

«Вот посмотрите: очаровательная, роскошная, красивая Саша Бортич, уроженка Белоруссии…Зачем ты, Саша, заставляешь этих молодых людей, в том числе и детей, идти на баррикады, бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила, в которой ты за один съемочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей? Чего тебе не хватает? Неужели ты не понимаешь, что если подымется то, к чему ты призываешь, сметут и тебя тоже? Не буди лихо, пока тихо. Вот прекрасный артист Паша Деревянко — популярнейший, талантливейший, лихой, роскошный артист… Чего тебе, Паша, не хватает? 300 тысяч рублей съёмочный день, плюс вы все ещё индивидуальные предприниматели, чтобы скостили, возможно, налоги… Гоша Куценко — мой любимый, снявшийся в огромном количестве картин, — пишет, что он ничего не понимает, но [Тот-Кого-Нельзя-Называть] — очень смелый человек. Ну ты же взрослый парень, ты что — не помнишь, что было в 2000 годы? Безработные артисты, закрытые театры… Вы все забыли? 36 кинотеатров на всю страну. И сейчас, за 20 лет их стало около 2000.

Вам чего-то не хватает? Вы своей популярностью подталкиваете людей, которые не понимают, куда они идут. А вот Лапенко Антон, молодой актер — ставка 200–250 тысяч рублей за смену; Максим Виторган — 200 тысяч рублей за смену; молодой артист Семён Трескунов — ставка 120 тысяч рублей за смену; Шалаева Мария — ставка 150 тысяч рублей…»

«Я не тому говорю, чтобы возбудить к вам зависть и ненависть», - поспешил оправдать свой поступок Михалков. «Я говорю это вам для того, чтобы вы возбудили в себе ощущение фальши. Получается, что вы страдаете от режима Путина в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за один съемочный день. Вы чем недовольны?»



21-летний Семён Трескунов ответил на обвинения режиссёра в своём Инстаграме, с удивлением отметив, что режиссёр абсолютно все проблемы сводит к вопросу материального достатка.

Никита Михалков уличил в фальши Сашу Бортич, Гошу Куценко и Павла Деревянко

«Хотя Никита Сергеевич использует дисклеймер (отказ от ответственности за возможные последствия того или иного высказывания или поступка - прим. ред.) и говорит, что он делает это не для того, чтобы разжечь к нам зависть, классовую ненависть или что-то в этом духе, по существу получается именно так. Потому что весь дискурс его программы упирается в то, что человеку для того, чтобы он жил счастливо, нужно какое-то количество денег. А если мы против чего-то протестуем, то это либо означает, что нам платят недостаточно денег, либо мы не ценим то количество денег, которое нам платят. При этом такая постановка вопроса выносит за скобки всё то, что на самом деле формирует творческую личность. Весь тот комплекс вопросов, которые окружают нас ежедневно. Вопросы о добре и зле, справедливости, качестве человеческих взаимоотношений - всё это как бы не имеет никакого значения. Всё решают деньги.

Мне кажется, это ужасное искажение смыслов и сути явлений - предполагать, что мы должны быть довольны тем, какая действительность нас окружает, только потому что якобы государство платит нам такое баснословное количество денег. Во-первых, это не государство платит нам такие деньги, а наши зрители. Мы все, как граждане этой страны, платим налоги. И часть этих денег идёт на финансирование производства фильмов. Бенефициаром этой сделки выступает Министерство Культуры РФ, которое, опираясь на вкусы своих специалистов, так или иначе распределяет эти деньги между деятелями культуры. И именно из этих денег я получаю свою зарплату.
Во-вторых, не все вопросы в этой жизни могут быть решены с помощью денег. Мне не очень понятно, как деньги могут решить вопрос о качестве человеческих взаимоотношений.
Почувствуйте нотки фальши в том, что вы пытаетесь утвердить. Для меня это вопросы, которые действительно имеют значение. Я осознанный выбор совершаю, когда говорю, что это для меня важно, и деньги здесь ничем помочь не могут. У меня никогда не было возможности даже такой, чтобы вступить в какие-то мезальянсы с государством - я никогда не получал напрямую от него денег. Я не поддерживал аннексию Крыма, не выступал доверенным лицом В.В. Путина и даже, стыдно признаться, у меня нет никакой возможности расчистить прокат для своих фильмов… Поэтому я не могу даже с вами согласиться, ведь я ещё не успел опробовать этот метод».
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Никита Михалков уличил в фальши Сашу Бортич, Гошу Куценко и Павла Деревянко фотографии
Никита Михалков уличил в фальши Сашу Бортич, Гошу Куценко и Павла Деревянко фотографии
Никита Михалков уличил в фальши Сашу Бортич, Гошу Куценко и Павла Деревянко фотографии
Никита Михалков уличил в фальши Сашу Бортич, Гошу Куценко и Павла Деревянко фотографии
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