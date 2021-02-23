Жора Крыжовников обвинил Никиту Михалкова в разжигании злобы и ненависти

«Я несколько дней физически не мог ничего написать на эту тему. Я пытался разобраться сначала, что чувствую я, как мне теперь относиться к председателю Союза кинематографистов.
Никита Сергеевич Михалков выпустил видео, в котором рассказывает, кто сколько зарабатывает из артистов, поддержавших протесты.
Прежде чем я перейду к своим ощущениям от действий главы Союза кинематографистов, перескажу кратко, что я понял из видео Н.С. Михалкова.
1. По мнению Н.С. Михалкова артисты слишком хорошо зарабатывают. Сам Никита Сергеевич утверждает, что не собирается разжигать этим классовую ненависть, но эффект обратный - артистам теперь пишут сообщения, полные ненависти.
2. Если ты так много зарабатываешь, то высказывать критику ты не имеешь права, слишком уж ты хорошо живешь.
3. А живешь ты так хорошо, потому что государство о тебе позаботилось, пооткрывало кинотеатры, поддерживает индустрию и так далее. Поэтому, мол, молчи.
Отвечаю по пунктам:
1. Артисты зарабатывают сами, эти конкретные артисты зарабатывают столько, сколько им соглашаются платить продюсеры. И не все артисты получают такие гонорары. Государство не создало ситуации, где каждый артист получает по сто тысяч и больше за смену. Таких сумм приходится добиваться и добиться этого можно только трудом. Талант и трудолюбие плюс доля везения - вот что приводит к успеху, и государство тут сделало столько же, сколько для всех других артистов. Например, Павел Деревянко, которым недоволен Никита Сергеевич, не получает дотаций из бюджета, ссуд, невозвратных средств на создание образа. Павел учился в ГИТИСе, у него была куча сокурсников, но о них мы знаем гораздо меньше, несмотря на все усилия правительства. Так кого благодарить Павлу? Его гонорар - это в каком-то смысле мера его востребованности на сегодняшний день. И повторюсь - это не государственные дотации. Он работает, например, на телевидении, которое давно вышло на окупаемость, и он, и его продюсеры платят налоги. И так все перечисленные артисты: Семён Трескунов, Саша Бортич, Максим Виторган, Маша Шалаева добились чего добились своим трудом, и упрекать их в том, что продюсеры соглашаются им платить эти деньги - необоснованно и неумно.
Этот интерес к чужому карману в духе Федора Павловича Карамазова, сладострастное перечисление полученных другими сумму не красит такого аскета и бессеребренника как Никита Сергеевич.
2. Именно потому что артистам есть что терять - их мнение и имеет ценность. Не нахапать и успокоиться, не побояться потери контрактов и работы, не устрашиться упреков Никиты Сергеевича, а высказаться - хотя бы за это стоит уважать этих артистов. Они говорят то, что думают, о том, о чём они не могут промолчать. И связывать всё это на ассоциативном уровне с деньгами - это пошло.
Я вижу здесь логический парадокс: если у тебя много денег, то призывать к протестам в стране нельзя, а если мало денег, то можно? То есть к медбрату из поликлиники с зарплатой в двенадцать тысяч рублей претензий не будет? Получается, что всё дело всё-таки в деньгах. А обещали никакого разжигания классовой ненависти!
Подразумевать, что артисты “зажрались”, и тем самым именно разжигать классовую ненависть - это мелко и непристойно. И особенно страшно, что это делает Председатель Союза Кинематографистов. Я бы понял, честно скажу, если бы Никита Сергеевич Михалков, желая спасти умы и души артистов, звонил бы им и беседовал, это можно было бы счесть за попытку разговора. Но прямая апелляция к аудитории своего канала, крупный шрифт сумм рядом с фотографиями - это переход этической грани за которой начинается "бесовщина" в духе Достоевского. Не гнать бесов, а приманивать, разжигать злобу - вот что такое это видео.
3. Государство не совершенно, - это даже вы признаете, Никита Сергеевич. Клеймите Грефа, Кудрина, критикуете систему образования, например. Так что, вам мало дали? Или не всё меряется деньгами, и иногда невозможно молчать? И самое важное - что будет в следующих ваших видео? Куда движется ваша мысль, Никита Сергеевич? Расстрельные списки? Мне страшно.
Я пережил жуткие несколько дней: на моих глазах мой кумир, мастер, человек, на чьих фильмах я вырос, совершил что-то невообразимо отталкивающее. Страшное зрелище. Низвержение. Духовный катаклизм. Безумно жаль».
обсуждение >>