Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Лендинг «Чужой»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Жора Крыжовников обвинил Никиту Михалкова в разжигании злобы и ненависти

23 февраля
2021 год

Лайфстайл >>
23 февраля 2021
В последнем выпуске передачи «Бесогон ТВ» Никита Михалков обнародовал размеры гонораров артистов, поддерживающих протестные движения. Под прицел режиссёра попали Саша Бортич, Максим Виторган, Павел Деревянко, Гоша Куценко, Мария Шалаева, Семён Трескунов и Антон Лапенко. По мнению Михалкова, который только за 2017 год заработал 529 миллионов рублей, артисты, получающие от 80 до 300 тысяч рублей за съёмочный день, не имеют морального права высказывать какое-то недовольство окружающей действительностью. При этом режиссёр специально оговорился, что оглашением этих цифр он совсем не стремится разжечь классовую ненависть и зависть к упомянутым актёрам.

Жора Крыжовников обвинил Никиту Михалкова в разжигании злобы и ненависти
фото: Никита Михалков

Многие коллеги режиссёра были возмущены его поступком, расценив это нарушением этических и профессиональных границ. Режиссёр и сценарист Андрей Першин, работающий под псевдонимом Жора Крыжовников, вступил с Михалковым в полемику, ответив на его претензии в Фейсбуке.

Жора Крыжовников обвинил Никиту Михалкова в разжигании злобы и ненависти
фото: Жора Крыжовников

«Я несколько дней физически не мог ничего написать на эту тему. Я пытался разобраться сначала, что чувствую я, как мне теперь относиться к председателю Союза кинематографистов.
Никита Сергеевич Михалков выпустил видео, в котором рассказывает, кто сколько зарабатывает из артистов, поддержавших протесты.
Прежде чем я перейду к своим ощущениям от действий главы Союза кинематографистов, перескажу кратко, что я понял из видео Н.С. Михалкова.

1. По мнению Н.С. Михалкова артисты слишком хорошо зарабатывают. Сам Никита Сергеевич утверждает, что не собирается разжигать этим классовую ненависть, но эффект обратный - артистам теперь пишут сообщения, полные ненависти.

2. Если ты так много зарабатываешь, то высказывать критику ты не имеешь права, слишком уж ты хорошо живешь.

3. А живешь ты так хорошо, потому что государство о тебе позаботилось, пооткрывало кинотеатры, поддерживает индустрию и так далее. Поэтому, мол, молчи.
Отвечаю по пунктам:
1. Артисты зарабатывают сами, эти конкретные артисты зарабатывают столько, сколько им соглашаются платить продюсеры. И не все артисты получают такие гонорары. Государство не создало ситуации, где каждый артист получает по сто тысяч и больше за смену. Таких сумм приходится добиваться и добиться этого можно только трудом. Талант и трудолюбие плюс доля везения - вот что приводит к успеху, и государство тут сделало столько же, сколько для всех других артистов. Например, Павел Деревянко, которым недоволен Никита Сергеевич, не получает дотаций из бюджета, ссуд, невозвратных средств на создание образа. Павел учился в ГИТИСе, у него была куча сокурсников, но о них мы знаем гораздо меньше, несмотря на все усилия правительства. Так кого благодарить Павлу? Его гонорар - это в каком-то смысле мера его востребованности на сегодняшний день. И повторюсь - это не государственные дотации. Он работает, например, на телевидении, которое давно вышло на окупаемость, и он, и его продюсеры платят налоги. И так все перечисленные артисты: Семён Трескунов, Саша Бортич, Максим Виторган, Маша Шалаева добились чего добились своим трудом, и упрекать их в том, что продюсеры соглашаются им платить эти деньги - необоснованно и неумно.
Этот интерес к чужому карману в духе Федора Павловича Карамазова, сладострастное перечисление полученных другими сумму не красит такого аскета и бессеребренника как Никита Сергеевич.

2. Именно потому что артистам есть что терять - их мнение и имеет ценность. Не нахапать и успокоиться, не побояться потери контрактов и работы, не устрашиться упреков Никиты Сергеевича, а высказаться - хотя бы за это стоит уважать этих артистов. Они говорят то, что думают, о том, о чём они не могут промолчать. И связывать всё это на ассоциативном уровне с деньгами - это пошло.

Я вижу здесь логический парадокс: если у тебя много денег, то призывать к протестам в стране нельзя, а если мало денег, то можно? То есть к медбрату из поликлиники с зарплатой в двенадцать тысяч рублей претензий не будет? Получается, что всё дело всё-таки в деньгах. А обещали никакого разжигания классовой ненависти!

Подразумевать, что артисты “зажрались”, и тем самым именно разжигать классовую ненависть - это мелко и непристойно. И особенно страшно, что это делает Председатель Союза Кинематографистов. Я бы понял, честно скажу, если бы Никита Сергеевич Михалков, желая спасти умы и души артистов, звонил бы им и беседовал, это можно было бы счесть за попытку разговора. Но прямая апелляция к аудитории своего канала, крупный шрифт сумм рядом с фотографиями - это переход этической грани за которой начинается "бесовщина" в духе Достоевского. Не гнать бесов, а приманивать, разжигать злобу - вот что такое это видео.

3. Государство не совершенно, - это даже вы признаете, Никита Сергеевич. Клеймите Грефа, Кудрина, критикуете систему образования, например. Так что, вам мало дали? Или не всё меряется деньгами, и иногда невозможно молчать? И самое важное - что будет в следующих ваших видео? Куда движется ваша мысль, Никита Сергеевич? Расстрельные списки? Мне страшно.
Я пережил жуткие несколько дней: на моих глазах мой кумир, мастер, человек, на чьих фильмах я вырос, совершил что-то невообразимо отталкивающее. Страшное зрелище. Низвержение. Духовный катаклизм. Безумно жаль».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Никита Михалков уличил в фальши Сашу Бортич, Гошу Куценко и Павла Деревянко
Поиск по меткам
деньгисоцсети
персоны
Александра БортичМаксим ВиторганПавел ДеревянкоЖора КрыжовниковГоша КуценкоАнтон ЛапенкоНикита МихалковСемён ТрескуновМария Шалаева

фотографии >>
Жора Крыжовников обвинил Никиту Михалкова в разжигании злобы и ненависти фотографии
Жора Крыжовников обвинил Никиту Михалкова в разжигании злобы и ненависти фотографии
Жора Крыжовников обвинил Никиту Михалкова в разжигании злобы и ненависти фотографии
Жора Крыжовников обвинил Никиту Михалкова в разжигании злобы и ненависти фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Лендинг «Чужой»

Скорбим

Екатерина Градова
22 февраля ушла из жизни актриса Екатерина Градова.
Валентин Пашнев
22 февраля ушёл из жизни актёр Валентин Пашнев.
Александр Жданов
21 февраля ушёл из жизни актёр Александр Жданов.
Андрей Мягков
18 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Мягков.
Александр Харитонов
17 февраля ушёл из жизни актёр Александр Харитонов.

День рождения >>

Олег Гаркуша
Владимир Гусев
Андрей Муравьёв
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Федерико Луппи
Келли Макдональд
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
Питер Фонда
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Станиславский. Жажда жизни
Россия, 2020
Мандерлей
драма
Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, Швеция, 2005
Воздушный бой
боевик, военный фильм, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2021
Дом Пьера Кардена
биография
США, Франция, 2019
Друзья навсегда
драма
США, 2019
История семьи Блум
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, США, 2020
Лузеры против пришельцев
комедия, приключения, фильм ужасов
США, 2020
Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2020
Проклятый дом 4
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Пугало
драма
Россия, 2020
Уиджа. Проклятое зеркало
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2020
Эпидемия
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, 1987
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен