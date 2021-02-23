«Я очень стесняюсь своей актерской игры в некоторых моментах»: Дэниэл Рэдклифф о роли Гарри Поттера

В одном из недавних интервью изданию «Empire Magazine
» Дэниэл Рэдклифф
признался, что не может без смущения смотреть любимые зрителями картины, а так же заявил, что у него много вопросов к своей актерской игре в первых частях фильмов о «Гарри Поттере
».
Актёр сравнил смущение от своей игры с тем, как люди смущаются от своих поступков в подростковом возрасте.
«Трудно отделить моё отношение к Гарри от моего отношения к фильмам в целом. Я невероятно благодарен за этот опыт. Он показал мне, чем я хочу заниматься всю оставшуюся жизнь. Так быстро найти любимое дело — это настоящая удача. Я очень стесняюсь своей актерской игры в некоторых моментах, что очевидно, но это всё равно что спросить: «Как ты относишься к своим подростковым годам?» Там так много всего, что выделить одно чувство практически невозможно».
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