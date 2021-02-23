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Шэйлин Вудли подтвердила информацию о помолвке с Аароном Роджерсом

23 февраля
2021 год

Лайфстайл >>
23 февраля 2021
В начале февраля в прессе появились слухи о романе 29-летней актрисы Шейлин Вудли и 37-летнего игрока в американский футбол Аарона Роджерса. На днях в эфире вечернего шоу с Джимми Фэллоном Шейлин наконец сама подтвердила, что действительно помолвлена с Аароном.

Шэйлин Вудли подтвердила информацию о помолвке с Аароном Роджерсом

Актриса подчеркнула, что для нее все новости о помолвке довольно забавны.

«Я читала все эти новости, и это довольно забавно... Да, мы правда помолвлены. Но для нас это не новость. Все сейчас сходят с ума по этому поводу, в то время как мы думаем: «О, мы помолвлены уже некоторое время». Во-первых, Аарон замечательный человек. Однако я никогда не думала, что выйду замуж за того, кто будет зарабатывать деньги на метании мячей. Например, когда я была маленькой, я никогда не думала: «Да, вырасту и выйду замуж за того, кто бросает мячи!». Но он действительно очень хорош в этом».

Шейлин разоткровенничалась и рассказала, что в первую очередь Аарон приглянулся ее собаке.

«При моей первой встрече с Аароном моя собака, должно быть, подумала: «Если ты не будешь встречаться с этим парнем, то я отрекусь от тебя как от матери. Три фута, что я пробегаю с тобой во время игры в мяч, ничто по сравнению с тем марафоном, который я могу пробежать с Аароном».

Из-за пандемии, актриса не успела побывать на матче с участием жениха. Она сообщила, что не знает его, как футболиста, но знает, что этот парень обожает телевикторины.

«Мы встретились в это дурацкое время, когда стадионы, на которых он играл, были закрыты, так что я еще не была на матче с его участием. На самом деле в детстве я была далека от спорта, особенно от американского футбола. Это никогда не входило в круг моих интересов. Когда мы познакомилась, я знала, что он футболист, но не знала, каким именно видом футбола он занимается. Я все еще постоянно учусь. Аарон очень хороший, он великолепен. Но я не знаю его как футболиста. Я знаю его как ботаника, который смотрит телевизионные викторины. Это именно тот парень, которого я знаю».

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Шэйлин Вудли подтвердила информацию о помолвке с Аароном Роджерсом фотографии
Шэйлин Вудли подтвердила информацию о помолвке с Аароном Роджерсом фотографии
Шэйлин Вудли подтвердила информацию о помолвке с Аароном Роджерсом фотографии
Шэйлин Вудли подтвердила информацию о помолвке с Аароном Роджерсом фотографии
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