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Владимир Вдовиченков рассказал о мести капитану во время службы на флоте

24 февраля
2021 год

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24 февраля 2021
23 февраля в прокат вышла комедия «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в роли архетипического бати перестроечного периода. По случаю премьеры Владимир побывал в студии шоу «Вечерний Ургант», где рассказал о службе на флоте и о мести капитану судна, на котором актёр застрял на несколько недель.

Владимир Вдовиченков рассказал о мести капитану во время службы на флоте

О службе на флоте

«Я не очень хотел идти в армию в силу того, что в то время был Афганистан. И мне очень светил этот Афганистан. И это было страшно. Была предложена другая идея: поступить в Кронштадскую мореходную школу, отучиться там семь месяцев и потом по контракту работать на корабле, получать зарплату и через три года получить военный билет. Вроде и не косил, не откупался от армии, не ходил в сапогах два года, а отслужил.
Сначала на севере, Баренцево море, в Мурманске полтора года,. Потому в Балтийское. Я был кочегар. Я по профессии котельный машинист».

Владимир Вдовиченков рассказал о мести капитану во время службы на флоте

О форс-мажорной ситуации и мести капитану

«Я был молод, любвеобилен, женился и привёз молодую супругу в Мурманск. Мы сняли комнату у какой-то пьющей женщины. И на следующий день мне нужно было поехать на работу за авансом. Я говорю жене: «Всё, сейчас 2-3 часа подожди, и жизнь начнётся». Это было 5 февраля. Я приезжаю на пароход, и тут дневальный меня отмечает: «Так, Вдовиченков на борту». Я говорю: «Ты чего пишешь?» Он говорит: «У нас аврал, выходим в море». Я говорю: «Какое море, ты чего? Я не могу, у меня жена». Он говорит: «Да ладно, не волнуйся, это день-два». У меня паника. Но меня заставили. И мы ушли на Новую Землю. Нас сопровождал ледокол - было холодно, он лёд разбивал. Мы дошли до Новой Земли - там форс-мажор случился. Ядерный полигон, водой обслуживает система насосной станции, которая стоит посреди озера на деревянных столбах в деревянном сарайчике. Что-то замкнуло,он сгорел, и всё упало. И кончилась вода в городке, где жили эти ядерщики. А на улице 30-40 градусов мороза, всё полопалось. И мы привезли им воду. Ледокол куда-то ушёл, его вызвали, он нас не дождался. С тех пор я стал чуть-чуть диссидентом. У нас был замполит. На каждом судне был заместитель по политической части - бездельник, который получает почти как капитан. И я ему объясняю ситуацию: у меня там девушка, она не знает обстановки, мы здесь две недели сидим, что мне делать? А он говорит: «Служи, боец».
Числа, наверное, 5 марта капитан меня вызывает и говорит: «Володя, ты помнишь, наверное, что у меня 8 марта день рождения? Я должен его отметить дома. Поэтому я договорился с комендантом порта, нам дают ледокол. Но я коменданта пригласил в баню, накрываю ему поляну, а ты сделай супер-баню». А я его месяц просил, чтобы меня отпустили. Пришёл комендант, они пошли в баню, капитан накрыл стол, все дела. Я спустился в котельную, выключил всё что можно, разобрал машину и ушёл. Делайте, что хотите. Бани не было, ледокола тоже не было. Вот такая месть моя капитану. Ну вернулись числа 12-13 марта. Я стучу в дверь, открывает хозяйка квартиры и говорит: «Я ж говорила, вернётся, все будет нормально!» И моя испуганная жена меня встречает».

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Владимир Вдовиченков рассказал о мести капитану во время службы на флоте фотографии
Владимир Вдовиченков рассказал о мести капитану во время службы на флоте фотографии
Владимир Вдовиченков рассказал о мести капитану во время службы на флоте фотографии
Владимир Вдовиченков рассказал о мести капитану во время службы на флоте фотографии
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