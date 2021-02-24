Забой кроликов и сбор желудей: Владимир Вдовиченков рассказал о своих первых заработках

23 февраля в прокат вышла терапевтическая комедия «Батя»
- экранизация коллективной травмы целого поколения россиян, чьё детство пришлось на начало 90-х. Исполнивший роль бати Владимир Вдовиченков
побывал на шоу «Вечерний Ургант», в студии которого рассказал о своих первых заработках.
«Это было в 12 лет. Меня отец позвал подработать на бойню. Ну, он ловко умел убивать и разделывать кроликов. И он говорит: Я не успеваю, у меня в день 250 штук, можешь мне помочь? Я говорю: Я не умею. Он говорит: Ты только убивай, а я буду разделывать. Если отец сказал - это святое, значит надо. 40 копеек за кролика. Но это была такая акция. Две недели всего.
Первый мой самостоятельный заработок был, когда я собирал жёлуди в лесу. Услышал, что Леспромхоз принимает жёлуди, какой-то определенный сорт. И я пошёл в лес, нашёл два мешка. Все дети утром в школу, а я с желудями в Леспромхоз»
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