Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Лендинг «Чужой»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Забой кроликов и сбор желудей: Владимир Вдовиченков рассказал о своих первых заработках

24 февраля
2021 год

Лайфстайл >>
24 февраля 2021
23 февраля в прокат вышла терапевтическая комедия «Батя» - экранизация коллективной травмы целого поколения россиян, чьё детство пришлось на начало 90-х. Исполнивший роль бати Владимир Вдовиченков побывал на шоу «Вечерний Ургант», в студии которого рассказал о своих первых заработках.

Забой кроликов и сбор желудей: Владимир Вдовиченков рассказал о своих первых заработках

«Это было в 12 лет. Меня отец позвал подработать на бойню. Ну, он ловко умел убивать и разделывать кроликов. И он говорит: Я не успеваю, у меня в день 250 штук, можешь мне помочь? Я говорю: Я не умею. Он говорит: Ты только убивай, а я буду разделывать. Если отец сказал - это святое, значит надо. 40 копеек за кролика. Но это была такая акция. Две недели всего.
Первый мой самостоятельный заработок был, когда я собирал жёлуди в лесу. Услышал, что Леспромхоз принимает жёлуди, какой-то определенный сорт. И я пошёл в лес, нашёл два мешка. Все дети утром в школу, а я с желудями в Леспромхоз».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Батя»: Окей, бумер

Владимир Вдовиченков: «Мы до сих пор живем в 90-х»

«Я ночевал на вокзале»: Владимир Вдовиченков о переезде в Москву
Поиск по меткам
воспоминанияденьги
персоны
Владимир Вдовиченков
фильмы
Батя

фотографии >>
Забой кроликов и сбор желудей: Владимир Вдовиченков рассказал о своих первых заработках фотографии
Забой кроликов и сбор желудей: Владимир Вдовиченков рассказал о своих первых заработках фотографии
Забой кроликов и сбор желудей: Владимир Вдовиченков рассказал о своих первых заработках фотографии
Забой кроликов и сбор желудей: Владимир Вдовиченков рассказал о своих первых заработках фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Лендинг «Чужой»

Скорбим

Екатерина Градова
22 февраля ушла из жизни актриса Екатерина Градова.
Валентин Пашнев
22 февраля ушёл из жизни актёр Валентин Пашнев.
Александр Жданов
21 февраля ушёл из жизни актёр Александр Жданов.
Андрей Мягков
18 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Мягков.
Александр Харитонов
17 февраля ушёл из жизни актёр Александр Харитонов.

День рождения >>

Владимир Горянский
Михаил Елисеев
Лев Круглый
Кирилл Кяро
Лидия Савченко
Елена Соловей
Лана Соул
Валентина Сперантова
Максим Штраух
Марга Барбу
Барри Бостуик
Кристин Дэвис
Билли Зейн
Владислав Ковальский
Эммануэль Рива
Хелен Шейвер
все родившиеся 24 февраля >>

Афиша кино >>

Станиславский. Жажда жизни
Россия, 2020
Мандерлей
драма
Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, Швеция, 2005
Воздушный бой
боевик, военный фильм, фильм ужасов
Новая Зеландия, 2021
Дом Пьера Кардена
биография
США, Франция, 2019
Друзья навсегда
драма
США, 2019
История семьи Блум
драма, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, США, 2020
Лузеры против пришельцев
комедия, приключения, фильм ужасов
США, 2020
Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
США, 2020
Проклятый дом 4
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Пугало
драма
Россия, 2020
Уиджа. Проклятое зеркало
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2020
Эпидемия
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, 1987
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен