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Агент Жерара Депардье прокомментировал возобновление судебного дела об инасиловании

25 февраля
2021 год

Лайфстайл >>
25 февраля 2021
Французскому актеру Жерару Депардье еще в прошлом году предъявили обвинения в изнасиловании. Теперь же стали известны детали дела, а также реакция агента Депардье на возобновление судебного процесса. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Агент Жерара Депардье прокомментировал возобновление судебного дела об инасиловании

Истицей по этому делу выступает молодая актриса. Она обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года.

Агент Депардье прокомментировал эту ситуацию. Фрилле заявил, что артист полностью опровергает любые претензии в свой адрес, а также напомнил, что речь идет не о новом деле, а о возобновлении старого.

«Конечно, он полностью опровергает обвинения. Это было два года назад, и это (дело) возобновляется сейчас... То, что объявили в СМИ, это продолжение старой истории. Предъявление обвинения не отменяет принципа презумпции невиновности. Запуск этой процедуры совершенно не оправдан в деле, которое ранее было закрыто следствием и в котором не появилось никаких новых деталей».

Арно Фрилле добавил, что Депардье никогда не отличался имиджем ловеласа.

«Это очень печально и омрачает жизнь артистов, на имени и славе которых пытаются нажиться для своей славы и пользы. Шоу-бизнес. Депардье никогда не отличался имиджем ловеласа или дамского угодника».
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Агент Жерара Депардье прокомментировал возобновление судебного дела об инасиловании фотографии
Агент Жерара Депардье прокомментировал возобновление судебного дела об инасиловании фотографии
Агент Жерара Депардье прокомментировал возобновление судебного дела об инасиловании фотографии
Агент Жерара Депардье прокомментировал возобновление судебного дела об инасиловании фотографии
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