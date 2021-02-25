Агент Жерара Депардье прокомментировал возобновление судебного дела об инасиловании

Французскому актеру Жерару Депардье еще в прошлом году предъявили обвинения в изнасиловании.
Теперь же стали известны детали дела, а также реакция агента Депардье на возобновление судебного процесса. Об этом сообщает агентство Франс Пресс
со ссылкой на источники.
Истицей по этому делу выступает молодая актриса. Она обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года.
Агент Депардье прокомментировал эту ситуацию. Фрилле заявил, что артист полностью опровергает любые претензии в свой адрес, а также напомнил, что речь идет не о новом деле, а о возобновлении старого.
«Конечно, он полностью опровергает обвинения. Это было два года назад, и это (дело) возобновляется сейчас... То, что объявили в СМИ, это продолжение старой истории. Предъявление обвинения не отменяет принципа презумпции невиновности. Запуск этой процедуры совершенно не оправдан в деле, которое ранее было закрыто следствием и в котором не появилось никаких новых деталей».
Арно Фрилле добавил, что Депардье никогда не отличался имиджем ловеласа.
«Это очень печально и омрачает жизнь артистов, на имени и славе которых пытаются нажиться для своей славы и пользы. Шоу-бизнес. Депардье никогда не отличался имиджем ловеласа или дамского угодника».
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