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Катерина Шпица вышла замуж второй раз

25 февраля
2021 год

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25 февраля 2021
После трёх лет отношений 35-летняя актриса Катерина Шпица вышла замуж за своего возлюбленного Руслана Панова. О чём сообщила в своём Инстаграме, опубликовав снимок, сделанный на пути из ЗАГСа.

Катерина Шпица вышла замуж второй раз

Руслан сделал Катерине предложение руки и сердца ещё в 2018 году, встав на одной колено на глазах у публики театра им. Михаила Булгакова после премьеры спектакля с участием актрисы. Свадьбу пара планировала сыграть весной 2020 года, но мероприятие пришлось отложить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Катерина Шпица вышла замуж второй раз

Для Катерины это уже второй брак - в 2010 году она вышла замуж за актёра и каскадёра Константина Адаева, в браке с которым родила сына Германа. Вскоре после рождения ребёнка актёры расстались.
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Катерина Шпица вышла замуж второй раз фотографии
Катерина Шпица вышла замуж второй раз фотографии
Катерина Шпица вышла замуж второй раз фотографии
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