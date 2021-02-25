Катерина Шпица вышла замуж второй раз

После трёх лет отношений 35-летняя актриса Катерина Шпица
вышла замуж за своего возлюбленного Руслана Панова
. О чём сообщила в своём Инстаграме, опубликовав снимок, сделанный на пути из ЗАГСа.
Руслан сделал Катерине предложение руки и сердца ещё в 2018 году, встав на одной колено на глазах у публики театра им. Михаила Булгакова после премьеры спектакля с участием актрисы. Свадьбу пара планировала сыграть весной 2020 года, но мероприятие пришлось отложить из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Для Катерины это уже второй брак - в 2010 году она вышла замуж за актёра и каскадёра Константина Адаева
, в браке с которым родила сына Германа. Вскоре после рождения ребёнка актёры расстались.
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