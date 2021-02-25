«Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу»: Елизавета Арзамасова о своей свадьбе

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«Нам повезло, что у нас есть изгибы и отличные задницы»: Кейт Уинслет о травле из-за лишнего веса

25 февраля

«Мне ещё долго пришлось убирать из себя то, что внесла актёрская профессия»: последнее интервью Екатерины Градовой

Актриса рассказала о важном за несколько месяцев до смерти