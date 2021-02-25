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«Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу»: Елизавета Арзамасова о своей свадьбе

25 февраля
2021 год

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25 февраля 2021
Недавно сыгравшая свадьбу Елизавета Арзамасова дала интервью изданию «Hello». Во время беседы с журналистом актриса рассказала, почему так «стремительно» решила связать себя узами брака.

«Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу»: Елизавета Арзамасова о своей свадьбе

Елизавета отметила, что к мысли о свадьбе она и Илья Авербух пришли плавно. Так как звёзды не афишировали свою личную жизнь, многим это решение могло показаться неожиданным.

«Что касается «стремительности» нашей с Ильей истории, то нам изнутри так совсем не кажется. Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу. Возможно, и произвели «стремительное впечатление», но только оттого, что оба никогда не любили делиться с прессой подробностями своих личных историй. Шестого декабря Илья сделал мне предложение, а уже через две недели, на следующий день после его дня рождения, мы стали мужем и женой. И это был очень-очень счастливый день».

Актриса рассказала, что полностью гармонично чувствует себя рядом с Ильей. Оба они не мешают друг другу, даже находясь рядом сутками.

«Мы пожили той жизнью, которой ни у меня, ни у Ильи не было с самого раннего детства. Мы провели лето на даче в приятных домашних хлопотах и общении, с вечерами у камина. Даже огородниками стали — грядки какие-то разбили, посадили зелень и огурцы, гордо наблюдали за урожаем. И в этой размеренности и несобытийности нашли много прелестей. Самое главное и полезное открытие — это то, что и в режиме 24/7 нам легко, свободно и очень органично друг с другом! Интересно и весело. В обычном режиме каждый из нас мчится по своим делам, а тут была такая возможность — и много говорить, и много молчать рядышком в полном душевном комфорте».
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«Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу»: Елизавета Арзамасова о своей свадьбе фотографии
«Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу»: Елизавета Арзамасова о своей свадьбе фотографии
«Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу»: Елизавета Арзамасова о своей свадьбе фотографии
«Мы очень плавно, «без резких движений», обдуманно и взвешенно подошли к этому шагу»: Елизавета Арзамасова о своей свадьбе фотографии
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