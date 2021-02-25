«Мне ещё долго пришлось убирать из себя то, что внесла актёрская профессия»: последнее интервью Екатерины Градовой

22 февраля не стало актрисы Екатерины Градовой. В последние годы Екатерина Георгиевна редко, но появлялась на телевидении. За несколько месяцев до смерти она пообщалась с журналистами и дала своё последнее интервью.
Артистка призналась, что еще в начале 80-х потеряла интерес к актёрской профессии.
«Меня спрашивают, что бы вы хотели изменить в своей жизни? А я отвечаю: категорически не соприкоснуться с театром и кино. После того как я пришла к Богу, мне ещё долго пришлось убирать из себя то, что внесла актёрская профессия».
Рассказала актриса и о смерти Андрея Миронова, её бывшего супруга. Она сообщила, что это событие заставило её задуматься об окончании актёрской карьеры.
«Обычно гроб с актёром во время похорон ставят в фойе. Гроб Андрея поставили на сцену. Увидев это, я поняла, что больше никогда не смогу выйти на эту сцену. До этого несколько лет я шла на работу как на каторгу. Мой второй супруг это замечал и просил не мучиться».
Актриса будто предчувствовала смерть. Она называла интервью последним и много размышляла на философские темы. Так, Градова проговорила главное желание своей жизни.
«Я бы хотела, чтобы у моих детей и внуков была вечная жизнь. У меня сейчас много диагнозов, которые доставляют мне боль. Но, когда я вижу дочь и внуков, эта боль проходит. Самое главное — жить с Богом. Он наш создатель, он решает, кому и когда уходить. Человек — такое великое, сложное существо, что он явно не создан для того, чтобы гнить в земле через 70 лет».
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