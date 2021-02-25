«Нам повезло, что у нас есть изгибы и отличные задницы»: Кейт Уинслет о травле из-за лишнего веса

В интервью изданию «The Guardian
» Кейт Уинслет
рассказала об интернет-травле из-за лишнего веса.
Уинслет остро реагировала на критику и принимала её близко к сердцу в молодости.
«Когда мне было чуть за 20, люди часто говорили о моём весе. И мне часто приходилось комментировать свой внешний вид, за это я получила ярлык напористого и прямого человека. Но я просто защищалась».
Актрисе было неприятно читать критические статьи о себе. Из-за этого она потеряла уверенность в себе и едва не оставила мечты о Голливуде.
«Это подорвало мою уверенность. Я не хотела ехать в Голливуд, потому что помню, как думала тогда, что если обо мне говорят такое в Англии, то что же будет, когда я попаду туда? Кроме того, это искажает ваше впечатление о том, что красиво».
Уинслет призналась, что она была счастлива увидеть, как многое изменилось в индустрии и в головах у людей.
«Вы помните то время, когда внезапно теннисистки стали очень громкими и гораздо более мускулистыми, чем они были прежде? Я вдруг почувствовала, что это происходит и в актерской среде. Отчасти потому, что это появилось в результате движения #MeToo, но также и потому, что женщины стали испытывать чувство связи друг с другом. Теперь мы меньше боимся говорить то, что думаем».
Пережитый опыт научил актрису воспитывать дочь с чувством любви к своему телу.
«Я стою перед зеркалом и говорю Мии: «Нам так повезло, что у нас есть форма. Нам повезло, что у нас есть изгибы и отличные задницы».
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