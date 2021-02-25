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Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит стали родителями

25 февраля
2021 год

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25 февраля 2021
Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит стали родителями. Об этом звезда фильма «Спеши любить» рассказала в своём инстаграме.

Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит стали родителями

О том, что актриса ждёт первенца, стало известно ещё в сентябре прошлого года. 36-летняя актриса Мэнди Мур опубликовала первое фото новорожденного малыша. Она и ее 35-летний муж Тейлор Голдсмит назвали мальчик Августом.

«Гас здесь. Наш милый мальчик, Август Гаррисон Голдсмит. Он оказался пунктуален и, к большой радости родителей, прибыл точно в срок. Мы были готовы испытать совершенно новую любовь, но это выходит за рамки того, что мы могли себе представить. Ваши М+Т».
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Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит стали родителями фотографии
Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит стали родителями фотографии
Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит стали родителями фотографии
Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит стали родителями фотографии
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