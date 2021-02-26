Медики призвали Гвинет Пэлтроу к ответственности за распространение дезинформации

Энтузиастка «здорового образа жизни» и нетрадиционной медицины Гвинет Пэлтроу
, продающая товары для красоты и здоровья на своём сайте Goop, вновь подверглась критике со стороны работников здравоохранения. Руководителей национальной службы здравоохранения Великобритании насторожили советы Гвинет по лечению последствий заражения коронавирусной инфекцией. В своём блоге актриса призналась читателям, что после перенесённого заболевания до сих пор борется с быстрой утомляемостью и замутнённостью сознания
. Для читателей, столкнувшихся с похожими проблемами, Гвинет припасла несколько советов от «практикующего медицинского специалиста» доктора Уилла Коула. Коул прописал Гвинет «интуитивную диету», которая заключается в употреблении растительной пищи, частичном голодании и отказе от углеводов, алкоголя и сахара. Восстановлению также поспособствовали, по словам актрисы, регулярные посещения инфракрасной сауны.
В этой рекреационной терапии не обошлось, разумеется, и без товаров собственного бренда актрисы - травяных коктейлей и пищевых добавок.
На публикацию Гвинет обратила внимание Национальная служба здравоохранения Великобритании, призвав актрису к ответственности за распространение дезинформации, касающейся здравоохранения. Глава ведомства профессор Стивен Поуис заявил, что к советам Гвинет не стоит прислушиваться.
«Насколько я понимаю, Гвинет Пэлтроу, к сожалению, страдает от побочных эффектов ковида. Мы желаем ей здоровья, но некоторые методы, рекомендованные ею, Национальная служба здравоохранения советовать бы не стала.
Мы должны серьёзно относитmся к этому заболеванию и руководствоваться научным подходом. Инфлюенсеры и звёзды, использующие социальные сети, должны нести ответственность [за свои слова и действия]. Подобно вирусу дезинформация пересекает границы, мутирует и развивается»
, - заявил Поуис.
Это не первый раз, когда сертифицированные специалисты обращают внимание на информационно-коммерческую деятельность Пэлтроу и предостерегают доверчивых потребителей. Главный исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Великобритании Саймон Стивенс во время своего выступления в Оксфорде в январе 2020 года поставил Пэлтроу в один ряд с шарлатанами, сулящими невероятные результаты от сомнительных процедур. Стивенс раскритиковал её именное реалити-шоу «Лаборатория Goop с Гвинет Пэлтроу»
, вышедшее на Netflix в январе 2020. Участницы шоу омолаживаются и оздоравливаются с помощью разнообразных целительных практик, танцев и терапевтических процедур вроде гидроколонотерапии (промывание кишечника), эффективность и безопасность которых Стивенс ставит под сомнение, утверждая, что они рискованны.
«Теперь мы имеем сомнительные продукты для здорового образа жизни и подозрительные процедуры, доступные в интернете/ Не успев разобраться с нефритовыми яйцами и свечами с необычным запахом, Goop выскочили с новым сериалом, в котором Гвинет Пэлтроу и ее команда тестируют вампирические процедуры для лица и поддерживают «телесного специалиста», который заявляет, что способен излечить и сильные психологические травмы, и их побочные эффекты, просто водя руками в двух дюймах над телом клиента»
, - заявил Стивенс.
Нефритовые яйца, которые упомянул Стивенс, стали предметом дискуссии и судебного разбирательства в 2017-2018 годах. Интравагинальные шары размером с мячики для пинг-понга, изготовленные из нефрита или розового аметиста, предназначенные для укрепления мышц тазового дна, стоили всего $ 66 за штуку. А в итоге обошлись самой Гвинет в $ 145 тысяч штрафа в уплату за необоснованные заявления, которые могут навредить жизни и здоровью людей.
Согласно этим заявлениям яйца способствовали повышению вагинального мышечного тонуса и благотворно влияли на горомональный баланс и женскую энергию в целом. А чтобы приблизить наступление этого благоденствия, производитель рекомендовал женщинам ходить с яйцом в вагине целый день.
Тревогу забила калифорнийский гинеколог Джен Гантер, обратившая внимание на то, что длительное ношение яиц может способствовать размножению микробов и вызвать бактериальный вагиноз или даже токсический шок. Позже американская ассоциация здравоохранения потребовала снять яйца с продажи - врачи подтвердили, что пористая структура камня является идеальной средой для размножения бактерий.
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