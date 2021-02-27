Психоз и смерть: Виктория Агалакова снялась в клипе рэпера WICK

Виктория Агалакова, знакомая зрителям по роли Полины в сериале «Эпидемия», снялась в клипе рэп-исполнителя WICK. Сюжет видео романтизирует насилие и выдаёт психоз за любовь.
Лирический герой этой истории мстит бывшей девушке за то, что она сменила кроссовки и бомбер на ботфорты и плащ от Burberry, а рэппера с криминальными замашками - на респектабельного сотрудника ДПС с букетом цветов. Мстит жестоко и бессмысленно, поскольку его эмоциональный интеллект не достиг ещё той точки развития, в которой он со смирением мог бы признать у окружающих его людей наличие права выбора.
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