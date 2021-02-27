СМИ: Иван Янковский и Диана Пожарская ждут первенца

Переполненное слухами информационное пространство прорезал эксклюзивный домысел о беременности актрисы Дианы Пожарской
. Вывод о том, что 29-летняя возлюбленная Ивана Янковского
готовится стать матерью, основан на мониторинге её социальных сетей. Диванные шерлоки заметили, что Диана давно не появлялась на публике, а в своём Инстаграме публикует фотографии, на которых её фигура либо не видна, либо скрыта просторной одеждой.
Телеграм-канал «Только никому», сославшись на анонимные источники, расписал будущее Пожарской в деталях
. Якобы вся семья Янковских под чутким руководством Оксаны Фандеры
готовится к свадьбе, а сама Диана с минуты на минуту примет иудаизм - чтобы угодить свекрови
(то-то раввин будет в восторге от такой мотивации)
.
Ни Иван, ни Диана пока не прокомментировали эти слухи. Впрочем, они так и не подтвердили слухи о своём романе, появившиеся в сентябре прошлого года, когда стало известно о расставании
Ивана с Верой Панфиловой
. Тогда Диана опровергла эти слухи, заявив, что счастлива в браке с режиссёром Артёмом Аксененко
. С января 2021 года Артём тоже счастлив в браке, но не с Дианой, а с актрисой Анастасией Микульчиной
.
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