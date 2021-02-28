Екатерина Волкова рассказала, сколько зарабатывают актеры театра и кино

Актриса Екатерина Волкова
завела новую рубрику в Инстаграм, где рассказывает о своей профессии
. Сначала звезда «Ворониных»
по многочисленным просьбам рассказала подписчикам, как стать актером или актрисой. Следующий же пост она посвятила еще одному душещипательному вопросу
– сколько актеры зарабатывают?
Видимо внезапные разоблачения артистов стали февральским трендом. Не так давно Никита Михалков
в эфире авторской своей программы «Бесогон» рассказал, сколько денег за один съёмочный день получают известные артисты
. Выяснилось, что Саша Бортич
зарабатывает 200 тысяч рублей за смену, а Павел Деревянко
и Гоша Куценко
по 300 тысяч.
У Екатерины Волковой информация преподнесена абстрактно, без перехода к персоналиям. Она рассказала о разнице гонораров за работу в театре, кино, сериалах и рекламе. А также разделила артистов на 4 категории: начинающие, узнаваемые, звёзды и мега-звёзды.
«Если актёр служит в труппе гос.театра, у него зарплата 25-30 тысяч и выше (но не сильно). Деньги небольшие (с учётом того, что зачастую занятость в театре не позволяет подрабатывать где-то ещё), но зато они защищены от пандемий (получали зарплату летом, пока все остальные сосали лапу).
Если актер участвует в антрепризе, у него нет ЗП. Он зарабатывает за выход. За 1 спектакль неузнаваемый актёр получит 5-12 тыс., его узнаваемый коллега 25-50 тыс. Гонорар звезды выше, но это всё равно не популярные певицы, которые получают за 1 концерт полмиллиона-миллион»
, - написала актриса.
Волкова напомнила и о трудностях, с которыми столкнулись театральные работники. Из-за коронавируса залы разрешено заполнять лишь на половину (до недавнего времени - на четверть), соответственно, актёры стали получать всего 25% заработка. Однако это лучше, чем ничего, поэтому отказавшихся работать было немного. Киноактёрам в этом плане легче.
«В кино оплачивается каждая съёмочная смена, поэтому актёры ликуют, если их утверждают в многосерийные проекты или снимается кино с длительной экспедицией. 1 смена длится в среднем 12-14 часов, но бывает и так, что артисты отлучаются только на сон, остальное время снимаются и особо не ноют (конкуренция в кино страшная, этим пользуются продюсеры).
Начинающий актёр за день получит 3-7 тыс., узнаваемый (у которого за плечами 2-3 роли второго плана) - 15-25 тыс. и выше, медийный - 50-100 тыс.руб, мега-звезда приблизительно 150-250 тыс. Всё зависит от бюджета проекта, материала (иногда актеру так нравится сценарий, что он может и бесплатно сняться), режиссёра, объёма роли. Гонорар будет выше, если сериал покажут на федеральном канале, к примеру»
, - рассказала Екатерина.
По словам Волковой, реклама – самый нелюбимый способ заработка для актёра с амбициями, зато хорошо оплачиваемый. Здесь актёру платят не за съёмочный день, а за права, разрешающие рекламодателю показать ролик с его участием на телеканалах.«Неузнаваемый поучаствует за 35-50 тыс. с правами, звезда будет вести переговоры о совсем других суммах…»
, - написала актриса. Судя по восторженным отзывам подписчиков, Екатерина продолжит вести рубрику и делиться интересными фактами о профессии актёра.
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