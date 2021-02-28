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«Я три года нигде не снимался»: Антон Шагин о принципах и приоритетах в профессии

28 февраля
2021 год

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28 февраля 2021
36-летний актер Антон Шагин в интервью журналу «ОК!» рассказал о съёмках «Конька-Горбунка» и о своих профессиональных принципах и возможностях.

«Я три года нигде не снимался»: Антон Шагин о принципах и приоритетах в профессии

Шагин вместе со своей женой Вероникой Исаевой воспитывает двоих детей – 14-летнего сына Матвея и 7-летнюю дочь Полину. В интервью актер признался, что не хотел бы, чтобы его дети тоже выбрали актерскую профессию.

«Я три года нигде не снимался»: Антон Шагин о принципах и приоритетах в профессии

«Это безумно сложная профессия. Очень зависимая. Остаться в ней и остаться самим собой, не раствориться во всем этом лицедействе — это большого труда стоит. И приоритеты нужно расставлять с самого начала, на берегу», - заявил Антон.

Актер рассказал, как сам расставлял приоритеты в начале своего пути. По словам Шагина, он никогда не играл ради денег.

«Я не разменивался. Не соглашался на какие-то левые съёмки. После «Стиляг» мне предлагали похожие роли — такого хорошего положительного мальчика с комсомольской улыбкой — каждую неделю. Я три года нигде не снимался. Принципиально. Потому что не хотел стать заложником одной роли. Но я не терял времени. Нарабатывал актёрские мышцы. Сыграл две премьеры в «Ленкоме» — «Вишнёвый сад» Чехова и «Пер Гюнта» Ибсена».

«Я три года нигде не снимался»: Антон Шагин о принципах и приоритетах в профессии

Шагин никогда не снимался в рекламе, хотя деньги предлагали неплохие. Но даже в самые сложные времена он оставался верен себе. Сразу после института Антон женился, тогда же на свет появился старший сын. Однако актёр не искал лёгкого заработка, а пошёл служить в театр.

«Знаете, мы в то время жили в коммунальной квартире от театра, но жена мне ни разу не сказала: «Иди зарабатывай деньги, снимайся, соглашайся на что угодно». И не говорит такого по сей день. Ни единого намека. Я зарабатывал по-другому. Когда нужно было отправить сына в детский сад, а у нас ещё не было прописки, вариант был только один — платный. Тогда я пошёл в антрепризу и сказал, что хочу получать за спектакль ровно ту сумму, сколько нужно платить каждый месяц за садик. Не помню, сколько это было, но мы договорились», - рассказал Антон Шагин.
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«Я три года нигде не снимался»: Антон Шагин о принципах и приоритетах в профессии фотографии
«Я три года нигде не снимался»: Антон Шагин о принципах и приоритетах в профессии фотографии
«Я три года нигде не снимался»: Антон Шагин о принципах и приоритетах в профессии фотографии
«Я три года нигде не снимался»: Антон Шагин о принципах и приоритетах в профессии фотографии
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