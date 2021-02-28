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Юра Борисов признался, что стеснялся названия своей профессии

28 февраля
2021 год

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28 февраля 2021
В недавнем интервью журналу «ОК!» 28-летний актер Юра Борисов признался в том, что стеснялся говорить знакомым о своей профессии. Ему казалось, что рано или поздно произойдет профессиональная деформация, и он потеряет свою индивидуальность.

Юра Борисов признался, что стеснялся названия своей профессии

«Я очень не хотел профессиональной деформации, потому что актеры — это люди, у которых закономерная профессиональная деформация происходит в сторону себялюбия, потому что без самоуверенности некоторых вещей даже и не сделать в профессии. А мне это не очень нравится. Наверное, должна быть какая-то середина, чтобы избежать этого тщеславия и себялюбия, но при этом делать что-то стоящее. Поэтому у меня всегда возникал вопрос, моя ли это профессия, нужно ли мне этим заниматься, потому что я бы не хотел превращаться в актера (подчеркивает слово «актер»). Даже будучи студентом первого курса, я окружающим не говорил, что я актер, для меня это как ругательство звучало», - рассказал Юра.

Борисов признался, что ему до сих пор неловко при знакомстве говорить, что он актер. За этим, как правило, следует странная реакция со стороны собеседников. Однако сейчас популярность актера набирает обороты, его начинают узнавать, приглашать во многие кинокартины. В интервью Юрий сказал, что его пугает такая популярность.

«Сейчас уже как-то по накатанной пошло. И вот это очень страшно, что стало поступать много предложений, что есть какого-то рода известность и популярность. У меня была проблема, с которой я пытался справиться: меня долго не утверждали, потому что продюсеры боялись нового лица. Новое лицо — это всегда спорный момент, особенно когда речь идет о главной роли. Я пытался пробить эту брешь, чтобы продюсеры меня узнавали. И вот сейчас меня готовы утверждать только потому, что я в тренде. Да, в определенной среде, среди определенных людей. Несмотря на то, подхожу ли я действительно на эту роль или нет, получается ли у меня что-то в этой роли или нет. Я сам не могу это до конца понять и контролировать, потому что мне говорят: «Да всё нормально», — а твоя планка внутренняя при этом начинает гулять. Короче, это всё спорный вопрос, но я понимаю, что нужно куда-то дальше развиваться и делать что-то еще», - отметил актер.

Юра Борисов признался, что стеснялся названия своей профессии

Актер даже подумывал заняться чем-то другим. Например, в школе ему нравилось рисовать проекты домов. Он бы вполне мог заняться строительством. «Быть архитектором, дизайнером. Очевидно, это мне интересно и хочется что-то создавать, но... не очень хочется делать это. Конечно, лень берет свое, потому что проще всего своим телом делать... Вышел, что-то говоришь — вот и вся твоя работа».

Пока что Юре по душе все-таки заниматься «валянием дурака» - именно так актер позиционирует свою профессию. «Ну да, для меня это валяние дурака в чистом виде. И оно таким и должно быть на самом деле, если честно. Ну что такое актерская профессия? Это клоунада, причем без навыков. В клоунаде должны быть какие-то определенные навыки, в театре, в цирке, на эстраде — тоже, а когда ты киноактер, тебе вообще никакие навыки, по сути, не требуются», - сказал Борисов.
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Юра Борисов признался, что стеснялся названия своей профессии фотографии
Юра Борисов признался, что стеснялся названия своей профессии фотографии
Юра Борисов признался, что стеснялся названия своей профессии фотографии
Юра Борисов признался, что стеснялся названия своей профессии фотографии
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