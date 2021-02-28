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Юра Борисов рассказал о своём восхождении на Эльбрус

28 февраля
2021 год

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28 февраля 2021
Актер Юра Борисов в недавнем интервью журналу «ОК!» рассказал о том, как он покорил Эльбрус. Он давно мечтал о путешествии, и эта поездка стала одной из самых интересных в его жизни. Путевку Борисову подарила жена Анна Шевчук на его 25-летие.

Юра Борисов рассказал о своём восхождении на Эльбрус

«Мы были на всем Эльбрусе одни с моим проводником. Конец ноября, нетуристический сезон, было холодно. Мы чудесным образом туда взошли, потому что погода была не очень хорошая, могли бы не взойти. Но вообще, меня тянет путешествовать, мне всегда казалось, что я должен стать путешественником, хотя я не очень понимал, кто такой путешественник в наше время», - отметил актер.

По словам Юры, главным открытием для него было то, что спуститься с горы оказалось гораздо сложнее, чем подняться. Вместе с проводником они столкнулись с непогодой, которая мешала им вернуться.

«Вниз идти тяжелее, у тебя нет цели, ты уже покорил гору, а тут надо спускаться. Ты уже всё сделал. В какой-то момент пошел сильный снег, ничего не было видно, очень тяжело идти. Я молился, чтобы снег перестал сыпать, — он перестал. Ну и вот так, разговаривая с горой, шел. Такая долгая, медитативная ходьба. Местами идешь по льду, с которого достаточно легко сорваться, у тебя нет никаких страховок: если ты соскользнешь, то на этом всё закончится. Это достаточно интересно — долго балансировать на грани. В общем, преодоление — это интересно, но хотелось бы, чтобы в этом еще был смысл».

Вернувшись домой, Борисов все-таки нашел смысл своего путешествия. Он по-другому посмотрел на своих дочерей и понял, как они ему дороги.

«Я вот помню тот момент, когда вернулся с Эльбруса. Я посмотрел на дочек и подумал, что они — это самый большой смысл, который есть в моей жизни, осязаемый, по крайней мере. Я совершил что-то бессмысленное для себя, вернулся домой и понял, что есть они и в них реальный смысл моей жизни. Этот момент я очень хорошо помню. Меня прям пробрало внутри током очень сильно», - поделился эмоциями актер.
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Юра Борисов рассказал о своём восхождении на Эльбрус фотографии
Юра Борисов рассказал о своём восхождении на Эльбрус фотографии
Юра Борисов рассказал о своём восхождении на Эльбрус фотографии
Юра Борисов рассказал о своём восхождении на Эльбрус фотографии
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