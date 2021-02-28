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«Это окно в неведомый мне мир»: Жора Крыжовников объяснил, зачем он смотрит «Бесогон ТВ»

28 февраля
2021 год

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28 февраля 2021
Жора Крыжовников был одним из немногих функционеров отечественной киноиндустрии, публично осудившим Никиту Михалкова за раскрытие информации о заработках некоторых актёров. Поступок оскароносного режиссёра так задел Крыжовникова, что он не только написал ему ответ на своей страницу в Фейсбуке, но и поднял эту тему в интервью с литературным критиком Галиной Юзефович. Режиссёр признался, что регулярно посматривает «Бесогон ТВ» и передачи Дмитрия Киселёва и Сергея Соловьёва - это помогает ему расширять драматургический инструментарий и совершенствовать сценарное мастерство.

«Это окно в неведомый мне мир»: Жора Крыжовников объяснил, зачем он смотрит «Бесогон ТВ»

«Я смотрю «Бесогон», потому что это окно в неведомый мне мир. Это может быть отчасти мой творческий метод - я и Соловьева с Киселевым включаю. Вопрос лишь в том, сколько я смотрю по времени. У Никиты Сергеевича какие-то программы я посмотрел прям целиком. Почему я это делаю? Потому что там есть своя логика, свой взгляд на мир, и ты удивляешься тому, как от одной посылки можно прийти к другой. Как связано то, что Билл Гейтс хочет вакцинировать африканцев, с тем, что весь мир будет под властью роботов? Там много очень парадоксального.

Инструмент драматургии заключается в том, что ты должен вставать по очереди на место каждого. Гениально это делали Шекспир и Достоевский. Твоя задача, когда ты сталкиваешься с чем-то тебе непонятным, представить, что это ты так делаешь и говоришь. И вот как ты тогда сформулируешь для себя этот «центр добра»? Потому что каждый из нас находится в этом «центре добра» [и думает]: «Я-то хороший. Почему я это делаю и говорю? Потому что они плохие». «Почему они плохие? И почему я хороший?» - в этом надо разобраться. И тогда ты сможешь, не преуменьшая этого человека, понять его логику. Не говорить: «Да он просто подлец, маразматик» и так далее. А по-настоящему понять. Просто иногда не получается. Но чаще всего выходит.
Я недавно с Семёном Трескуновым играл в эту игру. Говорю ему: «Давай, рассказывай, что [в стране] плохо. А я тебе буду рассказывать, что хорошо». Я его готовил к возможным дебатам. Я ему говорю: «Вот ты сейчас добьёшься своего, и страна развалится!» Я эту логику понимаю, а Семён сначала [хорохорился], а потом почувствовал, что не так просто всё, что надо что-то там дальше принимать или от чего-то отказываться. И про свою позицию тоже. Мне кажется, что он даже свою позицию яснее понял, поговорив со мной в роли «государственника».

Мне кажется, что это работа сценариста - понимать, что там за «центр добра». Почему человек видит в некоей ситуации, что он поступает правильно и хорошо? Потому что только психопаты и маньяки просто творят зло и при этом ничего не чувствуют, кроме удовольствия. А большинство людей выстраивают свой эмоциональный выбор: «Я делаю так, потому что я помогаю ребятам, я на самом деле их спасаю, обращаюсь к ним, чтобы они остановились, иначе они не услышат! Так они задумаются, и может быть, будет шанс у них прийти к чему-то хорошему, настоящему. Одуматься. Это предупреждение. Это набат. Я бью в набат!» Это я пытаюсь понять логику человека, который рассказывает про чужие зарплаты».

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«Это окно в неведомый мне мир»: Жора Крыжовников объяснил, зачем он смотрит «Бесогон ТВ» фотографии
«Это окно в неведомый мне мир»: Жора Крыжовников объяснил, зачем он смотрит «Бесогон ТВ» фотографии
«Это окно в неведомый мне мир»: Жора Крыжовников объяснил, зачем он смотрит «Бесогон ТВ» фотографии
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