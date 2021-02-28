«Нельзя свою обиду холить и лелеять»: Жора Крыжовников о «культуре отмены» в США

анонс

Режиссёр и сценарист совершенствует свои драматургические навыки

«Это окно в неведомый мне мир»: Жора Крыжовников объяснил, зачем он смотрит «Бесогон ТВ»

Это путешествие стало самым ярким в его жизни

Юра Борисов рассказал о своём восхождении на Эльбрус

Юра Борисов признался, что стеснялся названия своей профессии

28 февраля

«Я три года нигде не снимался»: Антон Шагин о принципах и приоритетах в профессии

Актёр не хотел бы, чтобы его дети пошли по стопам отца