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«Нельзя свою обиду холить и лелеять»: Жора Крыжовников о «культуре отмены» в США

28 февраля
2021 год

Лайфстайл >>
28 февраля 2021
Всё чаще из-за бугра до нас доносятся слухи о том, что американская общественность в лице пользователей Твиттера требует уволить, а то и вовсе «отменить» ту или иную проштрафившуюся знаменитость. Поводом к бойкоту и творческому забвению могут послужить самые разнообразные причины: обвинения в насилии или домогательствах (доказанные или нет - не столь важно), высказывания в социальных сетях или хамское поведение 20-летней давности. Вся эта тенденция процветает на почве закоренелой обиды угнетённых слоев населения: чернокожих, женщин, инвалидов и сексуальных меньшинств. Сетевая толпа борцов за социальную справедливость становится всё кровожаднее в своих требованиях возмездия, а список слов и действий, неспособных кого-то задеть и обидеть, с каждым днём тает на глазах.

«Нельзя свою обиду холить и лелеять»: Жора Крыжовников о «культуре отмены» в США

В интервью литературному критику Галине Юзефович режиссёр Жора Крыжовников высказал своё мнение о причинах этих тенденций и о том, что с ними будет в будущем.

«Люди - существа эмоциональные и им проще упрощать. Редуцировать сложное, диалектически объёмное до простого какого-то послания. И развитие социально-политической мысли - это маятник. Сейчас маятник качнулся в сторону попытки за всё попросить прощения. А через некоторое время он откачнётся назад. И вот это супер-равенство, о котором грезят наши западные коллеги - мы же через него уже прошли. Была попытка супер-равенства в Советском Союзе. Я не про политическую свободу. Но о том, что, по крайней мере, каждый должен был иметь возможность работать. Это привело только к снижению конкуренции и к снижению качества всего. Всё, что производил Советский Союз, за исключением оружия, было не очень хорошего качества.
Мне рассказывали, что, например, в сценарной комнате обязательно должен быть представитель другой расы. Состав сценаристов должен быть гендерно-сбалансирован. То есть берётся не профессиональный признак, а социальный. Невозможно ничего делать без перегибов. Вот так устроена жизнь, что она в одну сторону наклоняет корабль, а когда становится страшно, все бегут в другую сторону. Найти этот баланс невозможно, мы так устроены. и сейчас нельзя не сказать, что в США это желание во что бы то ни стало никого не обидеть - это перегиб. Потому что нельзя свою обиду холить и лелеять. С ней надо работать и преодолевать. Если ты обижен жизнью или людьми, надо найти возможность от этой обиды избавиться или как-то её излечить. Потому что люди долго обиженные - это несчастливые люди, они неспособны быть счастливыми. Меня обидели, и я в связи с этим должен что-то большее получить. Часто просто само наличие обиды оправдывает атаку. На человека нападают, потому что он кого-то обидел. А ведь это может быть просто поводом свести счёты».

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«Нельзя свою обиду холить и лелеять»: Жора Крыжовников о «культуре отмены» в США фотографии
«Нельзя свою обиду холить и лелеять»: Жора Крыжовников о «культуре отмены» в США фотографии
«Нельзя свою обиду холить и лелеять»: Жора Крыжовников о «культуре отмены» в США фотографии
«Нельзя свою обиду холить и лелеять»: Жора Крыжовников о «культуре отмены» в США фотографии
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