Рената Литвинова снялась в новом клипе Земфиры

В конце января Рената Литвиноваанонсировала выход нового альбома Земфиры, смело заявив о том, что певица достигла пика своей гениальности и ей вряд ли уже удастся превзойти саму себя.
«Когда-то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу «Офелия, невинно утонувшая»: «У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая плохая». Я попросила начать с хорошей. Она сказала: «Это гениальная новелла!». Тогда я спросила : «Какая плохая?» Она ответила: «Вы никогда не напишете ничего лучше». И сегодня - я прослушала новый альбом Земфиры - и у меня для вас есть две новости, одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучше!»
А спустя пару дней вышел первый за семь с лишним лет молчания клип Земфиры - с Ренатой в главной роли, разумеется. Песня «Злой человек» вошла в саундтрек к новому фильму Литвиновой «Северный ветер», премьера которого состоится 6 февраля 2021 года. Сюжет у клипа незамысловатый: Рената красиво ведёт автомобиль сквозь снежную метель и элегантно курит, щурясь в зеркало заднего вида.
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