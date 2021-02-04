Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения в насилии по отношению к Эван Рэйчел Вуд

Недавно Эван Рейчел Вуд рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона
. Певец решил ответить на обвинения.
Мэрилин Мэнсон
заявил, что слова Эван Рэйчел Вуд
- искажение реальности.
«Очевидно, что мое искусство и моя жизнь уже давно притягивают к себе споры и разногласия. Но эти недавние заявления обо мне — чудовищное искажение реальности. Мои личные отношения всегда были полностью согласованы с моими партнерами-единомышленниками. Невзирая на то, как и почему другие сейчас предпочитают искажать прошлое, это правда».
Бывшая девушка Мэнсона Роуз Макгоуэн
поддержала смелых женщин и восхитилась силой Эван Рейчел Вуд.
«Я поддерживаю Эван Рэйчел Вуд и других смелых женщин, которые пошли вперед. Требуются годы, чтобы оправиться от последствий жестокого обращения, и я желаю им силы на их пути к выздоровлению. Пусть правда восторжествует. Пусть начнется исцеление».
Она заявила, что гордится Эван Рейчел Вуд.
«Мне сегодня очень грустно и противно. Но больше всего я горжусь. Горжусь Эван Рэйчел Вуд и другими, кто выступил против моего бывшего возлюбленного Мэрилина Мэнсона».
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