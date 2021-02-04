«Я в шоке»: Бывшая жена Арми Хаммера прокомментировала скандальные обвинения в его адрес

Для Арми Хаммера
2021 год может стать одним из самых худших за всю его 34-летнюю жизнь. С начала января имя актёра успело полинять от бесконечного полоскания в тазу пересудов и кривотолков. Всплывшие в сети скриншоты откровенных переписок актёра с разными девушками навели шороху в соцсетях. Общественность более-менее спокойно отнеслась к несвежей новости о том, что Арми интересуется БДСМ-тематикой. И даже к тому, что удовлетворение своих интересов он искал на стороне, будучи при этом женатым на телеведущей Элизабет Чемберс
.
Но тут на голову общественности упали совсем уж шокирующие подробности о том, что приводит актёра в состояние ажитации. В слитых переписках Арми (авторство которого так и не подтверждено самим актёром) признаётся своим корреспондеткам в плотоядных мечтах: попить их крови, вырвать из груди бьющееся сердце, отрезать на память пальчик и так далее. Находят ли все эти графоманские фантазии воплощение в реальной жизни - из текста переписок было неясно
.
Но вслед за переписками каких-то анонимок раздались голоса реальных женщин, не скрывающих свои имена и лица. Одной из них стала 22-летняя Пейдж Лоренц, которая с большим удовольствием поделилась своей историей сначала в соцсетях, а потом и в интервью таблоиду DailyMail
. По мнению Пейдж, Хаммер лишь прикрывается садо-мазохистскими практиками, чтобы замаскировать свою неистовую тягу к каннибализму и чему-то вроде некрофилии.
Для Арми все эти откровения не прошли даром. После всплывших переписок актёр заявил, что решил отказаться от роли в фильме «Свадьба по залету» ради того, чтобы всё бросить и провести это нелёгкое время с детьми
. Впрочем, есть подозрение, что за него это решение приняло руководство выпускающей студии. А после откровений Пейдж актёр лишился главной роли в мини-сериале
о создании фильма «Крестный отец»
«Предложение».
Всё это время бывшая жена актёра Элизабет Чемберс отмалчивалась, знакомясь с подробностями историй, многие из которых, судя по всему, разворачивались прямо у неё под носом. Чемберс прожила с Хаммером в общей сложности 13 лет, 10 из которых - в браке. И если верить словам российской корреспондентки Хаммера Доминасти, Элизабет была не только в курсе текстовых интрижек мужа, но и переодически сама выходила на связь с его виртуальными любовницами через аккаунт мужа. Именно грубость Элизабет спровоцировала Настю на мстительную публикацию переписки с актёром.
Однако сама Чемберс утверждает, что знать не знала об увлечениях мужа, и свалившаяся на её голову информация глубоко шокировала её. О чём она написала в своём Инстаграме
, впервые прокомментировав эти слухи.
«Неделями я пыталась переварить всё, что всплыло. Я в шоке, сердце моё разбито, я опустошена. Но оставим в стороне разбитое сердце - я слушаю и продолжу слушать и изучать эти деликатные истории. Я не понимала, сколь многого я не знаю.
Я поддерживаю всех жертв жестокого обращения и нападений, и призываю всех, кто испытывал эту боль, обратиться за помощью, если требуется исцеление. Пока что я не буду более комментировать это дело. Моим единственный предметом внимания останутся наши дети, моя работа и восстановление в этот невероятно тяжелый период
».
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