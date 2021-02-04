Группа «Би-2» перезаписала легендарный саундтрек к «Последнему герою»

Группа «Би-2» записала новую версию культового саундтрека к «Последнему герою» вместе со звездой TikTok-а MIA BOYKA.
Композиция группы «Би-2» «Последний герой» из саундтрека к первым сезонам шоу, которое в этом году отмечает своё 20-летие, получила новую жизнь и новое звучание в совместном исполнении рокеров с певицей, звездой TikTok и инстаграм MIA BOYKA и стала заглавным хитом шоу «Последний герой.
Сообщается, что участники впервые в истории шоу отправляются в Африку, на Занзибар — острова коварных приливов, где обитает смертельно опасная змея чёрная мамба. Что происходит с привычным форматом, когда в работе над ним на одной сцене сходятся представители разных поколений, и демонстрирует новая композиция «Би-2» и MIA BOYKA «Последний герой».
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