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Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный

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4 февраля 2021
31 января в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера анимационного фильма «Огонёк-Огниво». Зрителям картину представили режиссёр Константин Щёкин, Эдгард Запашный, озвучивший Пожарного, актёры Алексей Елистратов, Юрий Аскаров и Родион Газманов, исполнитель финальной песни.

Со своими семьями показ посетили Аскольд Запашный, Наталья Бочкарева, Наталья Лесниковская, Роман Маякин, Владимир Левкин, Валерий Яременко, Тамара Глоба, Александр Бердников, Алексей Кабанов, Илья Зудин, KSON и другие.

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Константин Щёкин, Эдгард Запашный и Родион Газманов

«Мы делали «Огонёк-Огниво» три с половиной года для вас, — обратился к гостям премьеры Константин Щёкин. — Мы пытались вложить всю душу, все наше тепло и всю нашу заботу в этот фильм для того, чтобы вы получили толику любви. Мы очень рады, что вы пришли».

Эдгард Запашный признался, что был очень рад принять участие в проекте: «Для меня было большой честью озвучивать первый раз в жизни мультфильм. Я очень рад тому, что это кино не было сделано впопыхах. Когда что-то делается на протяжении длительного времени, это говорит о том, что люди относятся к проекту с сердцем и душой. После того, как я увидел финальный материал, понял, что наша анимация – на подъёме».

Родион Газманов, чей голос зрители услышали в самом конце мультфильма, добавил, что мультфильм получился по-настоящему хорошим: «Я очень рад, что мультфильмы сейчас собирают залы. И я очень рад, что есть люди, которые снимают такие проекты, как «Огонёк-Огниво». Я уже видел мультик, и он потрясающий!»

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Константин Щёкин

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Роман Маякин

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Тамара Глоба

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Эдгар и Аскольд Запашные

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Наталья Бочкарёва

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Валерий Яременко

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Светлана Журова

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Родион Газманов

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Александр Бердников

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Наталья Лесниковская

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Артур Байдо

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Владимир Левкин

Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный
фото: Алексей Кабанов

«Огонёк-Огниво» рассказывает историю доброго и бедного Гончара, который однажды находит огниво – магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен накладывающий страшное заклятие.
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Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный фотографии
Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный фотографии
Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный фотографии
Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный фотографии
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