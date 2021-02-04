Зашли на «Огонёк»: Наталья Бочкарёва, Роман Маякин и Аскольд Запашный

фото: Константин Щёкин, Эдгард Запашный и Родион Газманов
«Мы делали «Огонёк-Огниво» три с половиной года для вас, — обратился к гостям премьеры Константин Щёкин. — Мы пытались вложить всю душу, все наше тепло и всю нашу заботу в этот фильм для того, чтобы вы получили толику любви. Мы очень рады, что вы пришли».
Эдгард Запашный признался, что был очень рад принять участие в проекте: «Для меня было большой честью озвучивать первый раз в жизни мультфильм. Я очень рад тому, что это кино не было сделано впопыхах. Когда что-то делается на протяжении длительного времени, это говорит о том, что люди относятся к проекту с сердцем и душой. После того, как я увидел финальный материал, понял, что наша анимация – на подъёме».
Родион Газманов, чей голос зрители услышали в самом конце мультфильма, добавил, что мультфильм получился по-настоящему хорошим: «Я очень рад, что мультфильмы сейчас собирают залы. И я очень рад, что есть люди, которые снимают такие проекты, как «Огонёк-Огниво». Я уже видел мультик, и он потрясающий!»
фото: Константин Щёкин
фото: Роман Маякин
фото: Тамара Глоба
фото: Эдгар и Аскольд Запашные
фото: Наталья Бочкарёва
фото: Валерий Яременко
фото: Светлана Журова
фото: Родион Газманов
фото: Александр Бердников
фото: Наталья Лесниковская
фото: Артур Байдо
фото: Владимир Левкин
фото: Алексей Кабанов
«Огонёк-Огниво» рассказывает историю доброго и бедного Гончара, который однажды находит огниво – магический предмет, делающий своего владельца сказочно богатым, но взамен накладывающий страшное заклятие.
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