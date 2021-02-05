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5 февраля 2021
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Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
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5 февраля 2021
4 февраля в московском кинотеатре «Художественный» состоялась долгожданная премьера нового фильма
Ренаты Литвиновой
«Северный ветер»
, выход которого был перенесён с ноября на февраль из-за пандемии коронавирусной инфекции.
фото: Рената Литвинова
Картину зрителям представили
Светлана Ходченкова
,
Софья Эрнст
и
Ульяна Добровская
, исполнившие в фильме центральные роли.
фото: Светлана Ходченкова
фото: Софья Эрнст
фото: Ульяна Добровская
Среди гостей премьеры были замечены
Ксения Собчак
,
Светлана Устинова
,
Кирилл Серебренников
,
Анна Михалкова
,
Чулпан Хаматова
,
Павел Табаков
и другие.
фото: Чулпан Хаматова
фото: Анна Михалкова
фото: Мария Миногарова
фото: Светлана Устинова
фото: Ксения Собчак
«Северный ветер»
в прокате с 6 февраля.
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,
Никита Кукушкин
,
Рената Литвинова
,
Мария Миногарова
,
Анна Михалкова
,
Владимир Познер
,
Кирилл Серебренников
,
Ксения Собчак
,
Павел Табаков
,
Светлана Устинова
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