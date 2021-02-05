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Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова

5 февраля
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5 февраля 2021
4 февраля в московском кинотеатре «Художественный» состоялась долгожданная премьера нового фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», выход которого был перенесён с ноября на февраль из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Рената Литвинова

Картину зрителям представили Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Ульяна Добровская, исполнившие в фильме центральные роли.

Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Светлана Ходченкова

Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Софья Эрнст

Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Ульяна Добровская

Среди гостей премьеры были замечены Ксения Собчак, Светлана Устинова, Кирилл Серебренников, Анна Михалкова, Чулпан Хаматова, Павел Табаков и другие.

Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Чулпан Хаматова

Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Анна Михалкова

Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Мария Миногарова

Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Светлана Устинова

Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
фото: Ксения Собчак

«Северный ветер» в прокате с 6 февраля.

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Северный ветер

фотографии >>
Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова фотографии
Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова фотографии
Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова фотографии
Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова фотографии
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