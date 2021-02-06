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«Я даже к психиатру походил»: Василий Сигарев о расставании с Яной Трояновой

6 февраля
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февраль 2021
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6 февраля 2021
Слухи о расставании 44-летнего драматурга и режиссёра Василия Сигарева и 47-летней актрисы Яны Трояновой подтвердились. В интервью Юрию Дудю на вопрос про характер отношений с актрисой Сигарев обозначил её как «друга, кореша».

«Я даже к психиатру походил»: Василий Сигарев о расставании с Яной Трояновой

«Мы живём по отдельности с 1 сентября 2020 года, а до этого года полтора мы жили вместе, но просто на одной территории.
Троянова меня разлюбила как мужчину. Она мне об этом сказала. Для меня это была серьёзная такая история, я даже к психиатру походил. Полтора года я пытался отпустить. Мы отпускать же не умеем вообще никто.
Когда у тебя уже всё выстроено, тебе нужно начинать новую жизнь, по сути. И ты учишься. И тебе некомфортно. Но время лечит».

«Я даже к психиатру походил»: Василий Сигарев о расставании с Яной Трояновой

Расставание, однако, не сказалось на совместном творчестве Трояновой и Сигарева. Даже наоборот, в какой-то степени повлияло положительно. Сейчас Яна режиссирует сериал по сценарию Сигарева и снимается в его новом фильме.
«Мы даже лучше стали друг к другу относиться. По-человечески. Меньше стало претензий, которые, естественно, накопились за всю жизнь. Мы стали лучше друг друга понимать и уважать права друг друга».

Союз Сигарева и Трояновой длился больше 10 лет, однако официально они не были расписаны и не имеют общих детей.

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«Я даже к психиатру походил»: Василий Сигарев о расставании с Яной Трояновой фотографии
«Я даже к психиатру походил»: Василий Сигарев о расставании с Яной Трояновой фотографии
«Я даже к психиатру походил»: Василий Сигарев о расставании с Яной Трояновой фотографии
«Я даже к психиатру походил»: Василий Сигарев о расставании с Яной Трояновой фотографии
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