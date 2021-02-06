Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Она говорит, что я косноязычная»: Рената Литвинова о сотрудничестве с Земфирой

6 февраля
2021 год
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
6 февраля 2021
4 февраля в недавно отреставрированном московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер», саундтрек к которому написала певица Земфира Рамазанова.

«Она говорит, что я косноязычная»: Рената Литвинова о сотрудничестве с Земфирой

Писатель Дмитрий Быков высоко оценил работу Литвиновой и пригласил её на беседу в своё ютюб-шоу «Жалкая Замена Литературы». Впрочем, беседа получилась обрывочная: Дмитрий Львович, по обыкновению, безбожно перебивал свою гостью на полуслове, чтобы поделиться собственными впечатлениями, мыслями и воспоминаниями о каком бы то ни было предмете. Изредка давая своей собеседнице возможность коротенько высказаться о том или ином предмете или человеке. Кино-Театр.Ру запротоколировал лапидарные высказывания Ренаты Литвиновой о работе с Земфирой, о сложном характере Аллы Демидовой и о причинах отказа от поступления на актёрский факультет.

«Она говорит, что я косноязычная»: Рената Литвинова о сотрудничестве с Земфирой

О творчестве «в стол»

«Я пишу тексты только для себя теперь. Не трачу их на других. Я всё время пишу. В стол. Я оставляю это себе - мне жалко отдавать другим свои тексты. Ну, именно на растерзание кинематографистам. Наверное, после какой-то там смерти это всё равно [станет достоянием общественности]».

О роли Маргариты Тереховой в фильме Тарковского «Зеркало»

«Она говорит, что я косноязычная»: Рената Литвинова о сотрудничестве с Земфирой
фото: Маргарита Терехова

«Мне Георгий Иванович (Рерберг, оператор «Зеркала» - прим. ред.) рассказывал, как Терехова получила эту роль. Но это не...Ну не знаю…Вы поймите, что оператор - это главный человек на площадке, с которым нужно иметь всегда личные отношения».

О залоге долгосрочных отношений

«Всё-таки люди должны как-то восхищаться друг другом. Их должно что-то объединять. Всё равно нужна любовь. А что делать, чтобы она никуда не делась…Вот это, на самом деле, ваша личная работа. Надо её [культивировать]. Физиология иногда решает, но, по большому счёту, нет. Можно и без физиологии любить. Ну, простите…»

О работе с Аллой Демидовой на съёмках «Настройщика»

«Она говорит, что я косноязычная»: Рената Литвинова о сотрудничестве с Земфирой
фото: Нина Русланова и Алла Демидова

«Алла Сергеевна, между прочим, очень сложный была партнёр. Когда я была на площадке с Аллой Сергеевной, она, мне кажется, чуть-чуть была в негодующем состоянии по отношению ко мне. Но как только появилась Нина Русланова, наконец, я пошла в отпуск. Там были удивительные у них искромётные сцены».

Об отказе от поступления на актёрский факультет

«Я бы никогда там не чувствовала бы себя комфортно. Ты должна подчиняться большому количеству подчас не очень талантливых и не очень красивых мужчин. Или женщин. Жалко тратить жизнь. Если ты заранее знаешь, что это ничто. Зачем тебе там сниматься? Можно тратить жизнь на Балабанова, на Муратову…Но я бы не смогла быть регулярной актрисой».

О работе с Земфирой

«Она говорит, что я косноязычная»: Рената Литвинова о сотрудничестве с Земфирой

«Вся музыка в «Северном ветре» - это её. Она мне даёт свою музыку, и я уже её прилаживаю. Это редкое удивительное совпадение - мне подходит вся её музыка. Я ей объясняла-объясняла [про что будет «Северный ветер»], она говорит, что я косноязычная. И в результате я давала ей тексты почитать. Но у неё тоже там были претензии. Но, в общем, она что-то такое поняла…»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Северный ветер»: Многоуровневый гротеск Ренаты Литвиновой

Рената Литвинова снялась в новом клипе Земфиры

Великий матриархат: Светлана Ходченкова, Софья Эрнст и Рената Литвинова
Поиск по меткам
музыка
персоны
Алексей БалабановДмитрий БыковАлла ДемидоваЗемфираРената ЛитвиноваКира МуратоваТатьяна ПилецкаяГеоргий РербергНина РуслановаАндрей ТарковскийМаргарита Терехова
фильмы
ЗеркалоНастройщикСеверный ветер

фотографии >>
«Она говорит, что я косноязычная»: Рената Литвинова о сотрудничестве с Земфирой фотографии
«Она говорит, что я косноязычная»: Рената Литвинова о сотрудничестве с Земфирой фотографии
«Она говорит, что я косноязычная»: Рената Литвинова о сотрудничестве с Земфирой фотографии
«Она говорит, что я косноязычная»: Рената Литвинова о сотрудничестве с Земфирой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Иваненко
5 февраля ушла из жизни актриса Татьяна Иваненко.
Виталий Альшанский
4 февраля ушёл из жизни актёр Виталий Альшанский.
Сергей Гронский
3 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Гронский.

День рождения >>

Александр Бобров
Ирина Гринёва
Владимир Заманский
Сергей Мартинсон
София Нижарадзе
Оксана Скакун
Валентина Титова
Вера Шпак
Алексей Эйбоженко
Пьер Брис
Жак Вильре
Дейн ДеХаан
Элис Ив
Патрик Макни
Рональд Рейган
Рип Торн
все родившиеся 6 февраля >>

Афиша кино >>

Северный ветер
драма
Россия, 2021
Крылья урагана
военный фильм, драма
Великобритания, Польша, 2018
Заступник
боевик, приключения, триллер
США, 2020
Кто-нибудь видел мою девчонку?
драма, мелодрама
Россия, 2021
Огонёк-Огниво
Россия, 2021
Поли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Франция, 2020
Понаехали
комедия, приключения
Россия, 2021
Дважды два
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Денежный самолет
боевик, криминальный фильм
США, 2020
Мьюзик
драма, музыкальный фильм
США, 2021
Папаши
комедия
Италия, 2020
Стендап под прикрытием
комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен