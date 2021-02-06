«Она говорит, что я косноязычная»: Рената Литвинова о сотрудничестве с Земфирой

Писатель Дмитрий Быков высоко оценил работу Литвиновой и пригласил её на беседу в своё ютюб-шоу «Жалкая Замена Литературы». Впрочем, беседа получилась обрывочная: Дмитрий Львович, по обыкновению, безбожно перебивал свою гостью на полуслове, чтобы поделиться собственными впечатлениями, мыслями и воспоминаниями о каком бы то ни было предмете. Изредка давая своей собеседнице возможность коротенько высказаться о том или ином предмете или человеке. Кино-Театр.Ру запротоколировал лапидарные высказывания Ренаты Литвиновой о работе с Земфирой, о сложном характере Аллы Демидовой и о причинах отказа от поступления на актёрский факультет.
О творчестве «в стол»
«Я пишу тексты только для себя теперь. Не трачу их на других. Я всё время пишу. В стол. Я оставляю это себе - мне жалко отдавать другим свои тексты. Ну, именно на растерзание кинематографистам. Наверное, после какой-то там смерти это всё равно [станет достоянием общественности]».
«Мне Георгий Иванович (Рерберг, оператор «Зеркала» - прим. ред.) рассказывал, как Терехова получила эту роль. Но это не...Ну не знаю…Вы поймите, что оператор - это главный человек на площадке, с которым нужно иметь всегда личные отношения».
О залоге долгосрочных отношений
«Всё-таки люди должны как-то восхищаться друг другом. Их должно что-то объединять. Всё равно нужна любовь. А что делать, чтобы она никуда не делась…Вот это, на самом деле, ваша личная работа. Надо её [культивировать]. Физиология иногда решает, но, по большому счёту, нет. Можно и без физиологии любить. Ну, простите…»
«Алла Сергеевна, между прочим, очень сложный была партнёр. Когда я была на площадке с Аллой Сергеевной, она, мне кажется, чуть-чуть была в негодующем состоянии по отношению ко мне. Но как только появилась Нина Русланова, наконец, я пошла в отпуск. Там были удивительные у них искромётные сцены».
Об отказе от поступления на актёрский факультет
«Я бы никогда там не чувствовала бы себя комфортно. Ты должна подчиняться большому количеству подчас не очень талантливых и не очень красивых мужчин. Или женщин. Жалко тратить жизнь. Если ты заранее знаешь, что это ничто. Зачем тебе там сниматься? Можно тратить жизнь на Балабанова, на Муратову…Но я бы не смогла быть регулярной актрисой».
О работе с Земфирой
«Вся музыка в «Северном ветре» - это её. Она мне даёт свою музыку, и я уже её прилаживаю. Это редкое удивительное совпадение - мне подходит вся её музыка. Я ей объясняла-объясняла [про что будет «Северный ветер»], она говорит, что я косноязычная. И в результате я давала ей тексты почитать. Но у неё тоже там были претензии. Но, в общем, она что-то такое поняла…»
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