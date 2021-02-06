«Не переношу русский шансон - меня трясёт»: Аня Чиповская рассказала о занятиях музыкой

Это далеко не первый музыкальный выход актрисы: она несколько раз выступала на одной сцене с отцом, джазовым музыкантом Борисом Фрумкиным, а также спела кавер на песню группы Nirvana для саундтрека к фильму «Холодный фронт». О своих отношениях с музыкой и разнообразных музыкальных предпочтениях Аня рассказала в интервью литературному критику Галине Юзефович.
Об аудиосериале «Просто Маса»
«Я очень люблю Акунина. Более того, он написал один из моих самых любимых романов - «Коронацию». В детстве я была в полном восторге от романа «Алтын-Толобас». Меня прям потрясла эта история.
Получилось так, что был разгар пандемии, и ребята из Storytel (крупнейший сервис аудиокниг) искали джазовую певицу на роль Кицуне, чтобы она пела. Отсматривали кучу материала на ютюбе, и в какой-то момент выскочил наш с папой концерт. А с Григорием Шалвовичем мы же уже имели опыт общения и знакомства. Потому что в фильме «Шпион» по его книге я играю роль Нади. И с тех пор самых мы друг другу представлены. Он увидел эти видео, и сказал: «Ой, это же Аня, как она хорошо поёт, давайте мы её и пригласим».
О пении
«Когда я пою, я становлюсь тем, кто я есть на самом деле. Я долго не знала, что это так. Я стеснялась петь, стеснялась петь на людях. Пела в душе. Соседи были рады, потом не очень. Но до тех пор, пока я не стала с папой камерно выступать, я не знала, что, оказывается, когда я пою, я не думаю ни о чем. Я с радостью и восторгом открыла для себя этот момент: когда я пою, я не знаю, как идёт время, как я при этом выгляжу. Я никогда ничего не играю. Это территория абсолютного дзена для меня».
Однако променять актёрскую карьеру на музыкальную, или хотя бы развиваться одновременно в двух этих направлениях Аня не планирует. Музыка остаётся для неё удовольствием, не связанным с карьерой.
«Я в этом смысле ретроград. Я безумно и бесконечно завидую людям, которые умеют одновременно заниматься большим количеством вещей. И швец, и жнец, и на дуде игрец. И всё у них получается с блеском. Но у меня как-то так сложено в голове, что ты занимаешься одним делом, занимаешься им глубоко и специально. Я за узких специалистов, а не за специалистов широкого профиля. Хотя сейчас это не проблема: ты можешь быть и блогером, и видеографом и психологом на досуге. И всем на свете.
Чтобы заниматься музыкой, на мой взгляд, надо заниматься ей, как и любым другим делом, серьёзно и профессионально. Я не профессионал. У меня нет музыкального образования, я даже музыкальную школу не закончила, потому что попа моя не высидела там. И поэтому я занимаюсь этим как приятным времяпрепровождением. Более того, если уж заниматься музыкой, то надо, наверное, писать её. Или найти того, кто будет писать ту музыку, которая тебе нравится. Потому что исполнять только джазовые каверы - это такое себе занятие. Это может быть как специя только, это нельзя слушать и делать постоянно. Нужно делать что-то своё».
О музыкальных предпочтениях
«Я очень всеядна. Не переношу только русский шансон - меня трясет. И я не люблю это поветрие с корейской историей - кей-поп. Всё остальное я слушаю - разброс колоссальный. Florence and the machine, Limp bizkit, классика, джаз, народные вещи люблю, причём, не только отечественные. Ирландцы и шотландцы - шикарные. Я люблю классику, но не могу слушать всё. Я люблю Сати, Дебюсси. Дебюсси мне вообще летать помогает. Я боюсь летать и в полёте слушаю его, он меня успокаивает. Шумана люблю. Очень люблю…пошло, наверное, говорить “Моцарт”, это всё равно, что говорить, что ты любишь Феллини или Пушкина».
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