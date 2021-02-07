Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Максим Аверин отказался от участия в шоу «Танцы со звёздами» из-за Николая Цискаридзе

7 февраля
2021 год
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
7 февраля 2021
В середине января на телеканале «Россия 1» стартовал 12 сезон шоу «Танцы со звёздами», участниками которого стали Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Дюжев и Катерина Шпица.

Максим Аверин отказался от участия в шоу «Танцы со звёздами» из-за Николая Цискаридзе


Оказалось, что одним из участников сезона мог стать актёр Максим Аверин. Но звезда сериала «Склифосовский» отказался от этой затеи из-за страха перед судейством Николая Цискаридзе, который входит в состав жюри шоу.

Максим Аверин отказался от участия в шоу «Танцы со звёздами» из-за Николая Цискаридзе

«Я его обожаю, даже как-то брал у него интервью, был у него в Академии Русского балета, которую он возродил. Он с такой нежностью говорит о своем детище, но когда сидит в жюри — я его боюсь!» — признался Аверин в интервью платформе «Смотрим».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Евгений Морозов, Дмитрий Дюжев и Катерина Шпица станцуют на оценку
Поиск по меткам
танцы
персоны
Максим АверинЕкатерина ГусеваДмитрий ДюжевИгорь МиркурбановНиколай ЦискаридзеКатерина Шпица
фильмы
Склифосовский (1 сезон)

фотографии >>
Максим Аверин отказался от участия в шоу «Танцы со звёздами» из-за Николая Цискаридзе фотографии
Максим Аверин отказался от участия в шоу «Танцы со звёздами» из-за Николая Цискаридзе фотографии
Максим Аверин отказался от участия в шоу «Танцы со звёздами» из-за Николая Цискаридзе фотографии
Максим Аверин отказался от участия в шоу «Танцы со звёздами» из-за Николая Цискаридзе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Иваненко
5 февраля ушла из жизни актриса Татьяна Иваненко.
Виталий Альшанский
4 февраля ушёл из жизни актёр Виталий Альшанский.
Александр Вигдоров
3 февраля ушёл из жизни актёр Александр Вигдоров.
Сергей Гронский
3 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Гронский.

День рождения >>

Павел Бессонов
Александр Домогаров (младший)
Михаил Карпенко
Валерия Киселёва (II)
Константин Крюков
Николай Малаев
Галина Никулина
Владислав Сыч
Сергей Удовик
Джейсон Гедрик
Эштон Кутчер
Эва Кшижевская
Пит Постлетуэйт
Мария Пробош
Крис Рок
Джеймс Спейдер
все родившиеся 7 февраля >>

Афиша кино >>

Кроличья лапа
драма, мелодрама
Россия, Бельгия, Финляндия, 2020
Джек и механическое сердце
драма, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Франция, Бельгия, 2013
Опасный соблазн
триллер
США, 2020
Приворот. Чёрное венчание
мелодрама, мистика
Россия, 2021
Love
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Дикая парочка
драма, мелодрама
Великобритания, Ирландия, 2020
Любит — не любит
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Япония, 2020
Музыка крыш
драма, мелодрама
Россия, 2021
Наш отец
драма
Италия, 2020
Пациент Зеро
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2019
Пингвинёнок Пороро. Мир динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2017
Пончары. Глобальное закругление
анимационная комедия
Канада, Китай, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен