Максим Аверин отказался от участия в шоу «Танцы со звёздами» из-за Николая Цискаридзе

В середине января на телеканале «Россия 1» стартовал 12 сезон шоу «Танцы со звёздами», участниками которого стали Екатерина Гусева
, Игорь Миркурбанов
, Дмитрий Дюжев
и Катерина Шпица
.
Оказалось, что одним из участников сезона мог стать актёр Максим Аверин
. Но звезда сериала «Склифосовский»
отказался от этой затеи из-за страха перед судейством Николая Цискаридзе
, который входит в состав жюри шоу.
«Я его обожаю, даже как-то брал у него интервью, был у него в Академии Русского балета, которую он возродил. Он с такой нежностью говорит о своем детище, но когда сидит в жюри — я его боюсь!»
— признался Аверин в интервью платформе «Смотрим»
.
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