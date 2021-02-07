«Мы все к этому придём»: Максим Аверин о вакцинации от коронавирусной инфекции

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Максим Аверин отказался от участия в шоу «Танцы со звёздами» из-за Николая Цискаридзе

Актриса призналась, что становится самой собой, когда поёт

«Не переношу русский шансон - меня трясёт»: Аня Чиповская рассказала о занятиях музыкой

6 февраля

«Она говорит, что я косноязычная»: Рената Литвинова о сотрудничестве с Земфирой

Как строится работа в творческом тандеме режиссёра и композитора