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«Мы все к этому придём»: Максим Аверин о вакцинации от коронавирусной инфекции

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7 февраля 2021
Исполнитель главной роли в сериале «Склифосовский» Максим Аверин рассказал в интервью медиаплатформе «Смотрим» о том, что сделал себе прививку от коронавирусной инфекции.

«Мы все к этому придём»: Максим Аверин о вакцинации от коронавирусной инфекции

«Возвращается моя гастрольная деятельность, которая занимает 60% моей жизни. Поездки по стране и за рубеж со спектаклями и выступлениями. И я продолжаю много сниматься. Я не считаю себя таким уж бесценным, но если вдруг я заболею, нарушится огромная машина кинопроизводства, в театре понадобятся замены. Все это нарушит жизни огромного количества людей. Я не могу их подвести. А ведь я много летаю и общаюсь, не все же люди бдительно следят за здоровьем. Поэтому я должен обезопасить себя. Думаю, в какой-то момент вакцинироваться должны будем все мы», - резонно предположил актёр.

По мнению Максима, соотечественники слишком безответственно относятся к собственному здоровью, переключая своё внимание и заботу на вещи, которые того не стоят: «Вы покупаете машину – груду металла – и облизываете ее, боитесь пропустить плановое ТО. А свой собственный "мотор" запускаете... Помните, что вашим близким будет плохо без вас».
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