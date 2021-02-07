Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина

5 февраля в Цифровом деловом пространстве состоялась торжественная церемония вручения III Национальной премии в области веб-индустрии. Премия отмечает лучшие отечественные интернет-проекты, которых с каждым годом становится всё больше,
потому что телевизор должен умереть, и мы все это прекрасно понимаем
.
На премию было номинировано свыше 150 проектов, вышедших с ноября 2019 по декабрь 2020. Победителями стали сериалы «Внутри Лапенко»
, «257 причин, чтобы жить»
, «Перевал Дятлова»
, «Чики»
, проект Алексея Пивоварова «Редакция»
, мастерская пыток и унижений «Что было дальше»
, одинокий волк тревел-блогинга Антон Птушкин
и «интервьюер года» Ксения Собчак
.
Ведущими премии по уже заведенной традиции стали Иван Ургант
и фанат перевоплощений Александр Гудков
, представший перед публикой в образах Мелании Трамп
и Tik-Tok-домового Кузи.
Среди гостей церемонии были замечены Ирина Горбачёва
, Варвара Шмыкова
, Марина Александрова
, Ян Гэ
, Полина Максимова
, Мария Миногарова
, Юлия Хлынина
, Даня Милохин
, Эдуард Оганесян
, Максим Лагашкин
, Татьяна Лазарева
, Никита Тарасов
, Виктория Толстоганова
, Алексей Чадов
, Рина Гришина
и многие другие.
фото: Никита Тарасов и Юлия Хлынина
фото: Ян Гэ
фото: Виктория Толстоганова
фото: Полина Максимова
фото: Рина Гришина со спутником
фото: Екатерина Волкова
фото: Марина Александрова
фото: Даня Милохин
фото: Владимир Маркони
фото: Алексей Чадов
фото: Ирина Горбачёва и Антон Савлепов
фото: Варвара Шмыкова фото: Татьяна Лазарева
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