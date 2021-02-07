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Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина

7 февраля
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7 февраля 2021
5 февраля в Цифровом деловом пространстве состоялась торжественная церемония вручения III Национальной премии в области веб-индустрии. Премия отмечает лучшие отечественные интернет-проекты, которых с каждым годом становится всё больше, потому что телевизор должен умереть, и мы все это прекрасно понимаем.
На премию было номинировано свыше 150 проектов, вышедших с ноября 2019 по декабрь 2020. Победителями стали сериалы «Внутри Лапенко», «257 причин, чтобы жить», «Перевал Дятлова», «Чики», проект Алексея Пивоварова «Редакция», мастерская пыток и унижений «Что было дальше», одинокий волк тревел-блогинга Антон Птушкин и «интервьюер года» Ксения Собчак.

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина

Ведущими премии по уже заведенной традиции стали Иван Ургант и фанат перевоплощений Александр Гудков, представший перед публикой в образах Мелании Трамп и Tik-Tok-домового Кузи.

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина

Среди гостей церемонии были замечены Ирина Горбачёва, Варвара Шмыкова, Марина Александрова, Ян Гэ, Полина Максимова, Мария Миногарова, Юлия Хлынина, Даня Милохин, Эдуард Оганесян, Максим Лагашкин, Татьяна Лазарева, Никита Тарасов, Виктория Толстоганова, Алексей Чадов, Рина Гришина и многие другие.

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Никита Тарасов и Юлия Хлынина

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Ян Гэ

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Виктория Толстоганова

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Полина Максимова

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Рина Гришина со спутником

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Екатерина Волкова

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Марина Александрова

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Даня Милохин

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Владимир Маркони

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Алексей Чадов

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Ирина Горбачёва и Антон Савлепов

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Варвара Шмыкова

Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
фото: Татьяна Лазарева
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Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина фотографии
Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина фотографии
Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина фотографии
Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина фотографии
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